Esteban Velasco Dios | “La hostelería de Matogrande se frota las manos”

Esteban Velasco Dios (Madrid, 1968) lleva pateando Matogrande antes incluso de que el barrio existiera. Residente en su día en el Barrio de las Flores, acostumbraba a cruzar la hoy zona residencial para acudir al Liceo. El ahora presidente de la asociación vecinal de una zona de referencia gastronómica y de ocio se ha encargado de organizar las que serán últimas fiestas de barrio del año. El precedente hace presagiar otro éxito, con el multiplicador que implica la actuación de Los Satélites.

Se cierra el telón de las fiestas de barrio con Matogrande...

Somos la última fiesta por culpa de la agenda de Los Satélites. Es la única fecha que quedaba libre, porque ni siquiera para el año que viene hay disponibilidad. Me gustaría que algún día les llamasen para las Fiestas de María Pita, porque se lo merecen.



Viendo el precedente de O Ventorrillo, el barrio puede quedarse pequeño...

El año pasado ya no entraba un alma, como en O Ventorrillo, incluso hubo gente que se quedó fuera. Si hace buen tiempo, aquí tampoco cabremos. La hostelería, entre el concierto de Leiva y el nuestro, se frota las manos.

Muchos harán doblete, porque los horarios encajan....

Yo creo que habrá doble fiesta, ya me han dicho algunos vecinos que dará tiempo a las dos cosas y que lo van a hacer.



¿Por qué deciden montar una verbena solidaria?

La presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega me preguntó si veía posible que nuestro barrio fuera solidario. Yo, entonces, no lo entendí, pero cuando me explicó cómo era lo propuse para hacerlo en nuestras fiestas.

¿Se plantean algún objetivo?

En absoluto. Aquí todo es lo que se venda el día del concierto. Se va a repartir equitativamente entre las asociaciones presentes en el cartel. El cien por cien de lo que se saque va para ellos. Nosotros ni damos ni cobramos.

¿A quién dedican las fiestas?

Este es el tercer año que las tenemos celebración. Antes, la fecha era el 15 de septiembre, pero sin patrón ni nada, nada. Era por el aniversario de la apertura de Matogrande. Si vienen AC/DC, lo cambiamos para cuando mejor les venga.

¿Cuál es la salud del barrio?

La salud del barrio y la hostelería son muy buenas. Es un una maravilla de zona, que dispone de todos los servicios: centro médico, supermercado, farmacias, hostelería... es un lugar tranquilo en el que incluso hay residencias públicas y privadas de ancianos y un Instituto de la Seguridad Social.

¿Qué reivindicación mantienen?

A lo mejor, para proteger algo a los vecinos, vigilaría un poco más los ruidos nocturnos. Lo haría también más accesible y más verde.

¿Qué mensaje manda a los que quieran acercarse?

Se van a encontrar un montón de gente por la calle, con las terrazas y los parques llenos. Cuando empiece el concierto tendrán un montón de locales desde los que escuchar la música. El ambiente será buenísimo, porque aquí no hay cosas raras. Se van a encontrar como en casa, como en el centro. l