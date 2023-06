Escolares de once localidades colleitan os premios do VIII Concurso de Debuxo Picasso

Escolares de Primaria e Secundaria procedentes de centros de once localidades (A Coruña, Oleiros, Santiago, Cambre, Ferrol, Viveiro, Laracha, Ourense, Narón, Sarria e Culleredo) son os gañadores do VIII Concurso de Debuxo Picasso, que organiza a Asociación de la Prensa da Coruña (APC) e que conta co patrocinio da Dirección Xeral de Políticas Culturais da Consellería de Cultura e Turismo e do IES Eusebio da Guarda.



O xurado concedeu un total de 9 premios e 22 accésits entre os case 400 traballos que se presentaron, “o que supón un récord de participación nun ano especial, no que se conmemoran os cincuenta anos do pasamento do pintor, que pasou parte da súa infancia na Coruña e onde facía xornais con debuxos e noticias para a súa familia como os que emularon os rapaces e rapazas do concurso”, apunta a APC.



Os gañadores recibirán un cheque regalo de 450 euros e os seus profesores un libro electrónico.