¿Dónde se hizo la foto de La Barraca y Lorca en la visita a A Coruña en 1932?

Agosto de 1932. No era la primera vez que Lorca pisaba tierras herculinas (su primera visita registrada data de 1916). Pero esta era especial, ya que pasaba por A Coruña en el marco de una gira con La Barraca, que durante algo más de una semana recorrería A Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra, Vilagarcía e incluso Ribadeo, antes de seguir su ruta por otros lugares del país.



Aunque fugaz, actuaban los días 22 y 23 en el teatro Rosalía de Castro, les dio tiempo a posar para una fotografía que se publicó una vez en aquella época, pero de la cual no se tenía claro el emplazamiento.

Los integrantes de La Barraca, con Lorca entre ellos, posaban, junto a varios vehículos, enfrente de un edificio que, pese a que primera vista pueda llevar a cierta confusión, no es el propio Rosalía de Castro. Tal y como está tomada la instantánea, nos hace pensar en una zona con suficiente amplitud ante el edificio como para que posaran todos ellos, delante de los vehículos, sin invadir la vía. Nos lleva a confusión si lo trasladamos a la Coruña actual, ya que un espacio así nos puede hacer pensar en La Marina (que cuenta con edificios con arcos y forjados similares al de la imagen de 1932) o incluso en calles como Riego de Agua. Pero el lugar donde está tomada la fotografía de La Barraca, aunque no demasiado lejano, no es esa zona, si no que se trata de la calle Juana de Vega.



Los integrantes del grupo teatral posaban delante de lo que en aquella época era el Gran Hotel La Perla, que daba tanto a la propia calle Juana de Vega como a Fonseca. La foto, en concreto, está tomada frente al número 23, cuyos arcos y forjados en la fachada se mantienen igual que hace 90 años, aunque ahora albergue una tienda de cafés.

Las visitas del poeta

La Barraca actuó en el teatro Rosalía esas dos jornadas. El día 22 llevó a escena tres entremeses de Cervantes: ‘La guarda cuidadosa’, ‘La cueva de Salamanca’ y ‘Los dos habladores’. Por otro lado, el día 23 hizo lo propio con ‘La vida es sueño’.



Pero esta no era la primera vez que Lorca pisaba tierras coruñesas, ya que apenas unos meses antes había pasado por la urbe a la que vino por primera ven en 1916.



Aquella primera vez en A Coruña en 1916 se enmarcaba en otra ruta por Galicia. Esta vez, un viaje de estudios, junto al profesor Domínguez Berrueta. Pasaron por otras ciudades como Santiago, pero lo que cautivó a Lorca de la visita, además de la ciudad en sí misma y la Torre de Hércules, fue el mar, ya que esta había sido la primera vez que el poeta y dramaturgo veía el Atlántico. Cautivación esta que dejó incluso por escrito, en textos que se rescataron a finales de siglo.



Pero en el mismo año 1932 en el que llegó con La Barraca, pasó previamente por Galicia. Fue en el mes de mayo, para dar una serie de conferencias. La de A Coruña se celebró el domingo 8 de mayo por la mañana, en el antiguo teatro Linares Rivas, una charla sobre ‘La arquitectura del cante jondo”. Se trató, según apuntaba El Ideal Gallego unos días más tarde, de un “detenidísimo y concienzudo estudio”. “El publico que concurrió al acto aplaudió con entusiasmo al señor García Lorca”, añadía la nota publicada en El Ideal.

También en Betanzos

En sus visitas de 1932, además, también pasó por Betanzos. De ese paso por la Ciudad de los Caballeros quedó constancia en una icónica imagen sentado, acompañado de cuatro amigos, en el cruceiro de Santa María de O Azougue.

Esta instantánea se convertiría en una prueba de su innegable amistad con Ramón Fernández Cid, José Álvarez Sánchez-Heredero, Francisco Esteve Barbá y José Barbeito, además de su también innegable querencia en todo el país