División en el sector del taxi de A Coruña ante la posible subida de tarifas por la crisis

Los taxistas de la ciudad se encuentran divididos ante el planteamiento de subir las tarifas para afrontar la crisis que provoca el alza de los combustibles. RadioTaxi considera que es necesario implementar esta medida para paliar la inflación, mientras que Teletaxi cree que no es el momento.



Estas diferencias llevan a la primera compañía a temer que, si ni el propio sector se pone de acuerdo, será imposible que el Ayuntamiento pueda tomar cartas en el asunto. “Nuestra idea es materializar una pequeña subida porque creemos que con la inflación es necesaria. Sería un incremento del 2,8% y que la bandera, en vez de empezar en 4 euros, lo hiciese en 4,10”, indica el presidente de RadioTaxi, Antonio Vázquez. Esta revisión de la tarifa no se aplicaría, sin embargo, a las tarifas nocturnas ni a la de fin de semana, por lo que solo se haría efectiva de lunes a viernes en horario diurno.



El nuevo presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, por su parte, es reacio a subir los precios. “No es el momento”, dice, mientras recuerda que en mayo ya se realizó una modificación, adelantando la activación del taxímetro e instaurando la tarifa de domingos, festivos y noches a los sábados por la mañana. Es decir, 4,50 euros de precio inicial. “Queremos esperar unos meses, aunque no implica que en un tiempo no haya que hacerlo. Vamos a ver qué pasa en el futuro, porque si los precios siguen subiendo habrá que solicitar el incremento. A día de hoy no, pero no cerramos la opción de que tengamos que solicitar la revisión”, añade.



Desde RadioTaxi esperan que ambas asociaciones se puedan reunir, al menos, en enero. “A finales de año se acaba la rebaja de los veinte céntimos en el combustible y ahí se empezarán a ver las cosas de otra forma. La otra compañía dijo que lo iba a pensar pero ahora nos encontramos con la negativa y lo ideal sería que el 1 de enero de 2023 ya se hiciese efectiva la subida. Si no hay consenso no podremos trasladar nada al Ayuntamiento. No es cuestión de sangrar al cliente, sino de dejar de perder dinero”, explica Antonio Vázquez, mientras menciona que en Vigo y Santiago ya se va a incrementar la tarifa.

Cabify



Otro de los asuntos que preocupa a los taxistas es el funcionamiento de la plataforma Cabify. Desde principios del mes de octubre, tanto Uber como Cabify no pueden prestar servicio urbano y solo deben transportar viajeros entre municipios. Galicia evitó regular las licencias VTC para que compitan con los taxis dentro de un municipio, y ningún ayuntamiento pidió legislar esta cuestión.



El presidente de RadioTaxi, sin embargo, solicita apoyo de la Policía Local, ya que es consciente de que estos vehículos siguen operando en la ciudad. “Es ilegal que circulen en A Coruña y los vemos constantemente. Nosotros siempre estamos a disposición de los agentes, tanto en controles como en lo que se nos requiera, por lo que pedimos que vigilen este asunto, ya que es fácil realizar controles rutinarios cuando estamos todo el día en la carretera”, indica.



La Xunta decidió no regular las licencias VTC, por lo que desde el 1 de octubre no pueden realizar servicios dentro de la ciudad, aunque sí pueden trasladar a un pasajero desde una calle de A Coruña hasta otro ayuntamiento.