La Diputación promociona por primera vez el Camino en Irlanda

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, visita estos días la República de Irlanda para colaborar con las autoridades del país en distintas actividades de promoción del Camino Celta. Se trata de la primera vez que se difunde la ruta jacobea en esta ubicación.



Este primer viaje oficial, dijo Formoso, tiene como objetivo “estreitar lazos de colaboración e traballar conxuntamente na promoción deste Camiño”, tras la experiencia durante más de una década de trabajo con el Reino Unido para lanzar el Camino Inglés, la ruta que más crece en número de visitantes en los últimos años, destaca el ente provincial. El presidente coruñés estuvo acompañado por el diputado provincial Antonio Leira y el presidente de la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés, Manuel Mirás.

Ruta desconocida

“O Camiño Celta é unha ruta xacobea aínda bastante descoñecida, que conta con distintas rutas oficiais de peregrinaxe no país, todas elas cun traxecto mínimo de 25 quilómetros, que desembocan nos portos de Dublín, Drogheda, Limerick, Cork ou Waterford, desde onde os peregrinos se dirixen por mar ata Galicia para completar cando menos outros 75 quilómetros a pé desde A Coruña ou Ferrol ata a catedral de Santiago de Compostela”, apunta la Diputación, que añade que completar esos 100 kilómetros les permite obtener la Compostela.



La expedición se desplazó a Drogheda, una de las poblaciones más antiguas de Irlanda, situada unos 25 kilómetros al norte de Dublín, para inaugurar el Camino de Boyne Valley, uno de los más populares e históricos del Camino Celta. En esa variante pueden encontrarse ya, explicaron, algunas señales con la flecha y la concha amarillas, que indican cómo llegar a Santiago.



Valentín González Formoso hizo hincapié en el “gran valor paisaxístico, patrimonial e cultural desta ruta que conecta Irlanda e Santiago de Compostela”. “Este Camiño Celta aínda non é moi coñecido en España e que teño que dicir que nos ten marabillados, non só pola beleza da súa paisaxe, tan parecida a Galicia, senón pola historia, a mitoloxía, as lendas, a cultura e incluso o clima que galegos e irlandeses, como pobos celtas, temos en común”, dijo.