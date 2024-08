Diana Navarro | “El público coruñés es muy respetuoso y exigente. Si no les llega, no lo aplauden”

Hoy se baja el telón musical en la plaza de María Pita. Tras más de tres semanas de conciertos, a partir de las 21.00 horas sonarán los últimos acordes. Los encargados de poner la puntilla al programa festivo en la plaza serán la Orquesta Joven de la OSG y la cantante Diana Navarro (Málaga, 1978).



El de hoy será un repertorio de quince temas, del que la propia Navarro asegura que ha sido “elegido especialmente para buscar la mejor sonoridad con la orquesta”, pero que, al mismo tiempo, permita realizar “un repaso por mi carrera artística”. Todos y cada uno de los quince temas “son especiales, porque forman parte de mi carrera”, asegura la artista. Pero también añade que alguna tiene un significado extra: “Tanto ‘Sola’, como ‘El Perdón’ me recuerdan quien soy como persona y artista y el público los disfruta más que ningún otro”.



Su colaboración con la joven de la Sinfónica de Galicia surge, explica, “de las ganas de hacer música que enamore al público”. “Me encanta colaborar con otros artistas”, asegura, ya que durante tres décadas de trayectoria ha colaborado con solistas y bandas de múltiples estilos, como Luar na Lubre, Mago de Oz, Luz Casal o Vanesa Martín, como alguno de los muchísimos ejemplos. “Surgen de la admiración y gracias a las compañías se pueden llevar a cabo, me encanta colaborar con otros artistas”.

Faceta teatral y visitas a A Coruña

Hace un par de años, Navarro visitaba la ciudad, pero con otro fin. Lo hacía inmersa en la gira de ‘En tierra extraña’, la obra que supuso su debut como actriz teatral y que recreaba un encuentro entre Concha Piquer (ella) y Federico García Lorca.



La cantante y actriz explica que este último salto ha supuesto un nuevo paso en su proceso como intérprete: “Desde que inicié mi proceso actoral me siento una artista más completa”. En el caso de las tablas, asegura que “poder transmitir en cada nota y palabra hace que los temas crezcan en otra dimensión y el público reacciona mucho más. ‘En tierra extraña’ ha sido un antes y un después en mi carrera. He experimentado sensaciones que como cantante solamente no las había vivido”.



En lo referente a su paso por A Coruña, lo recuerda como “espectacular”. “El publico coruñés es muy respetuoso y exigente. Si no les llega, no lo aplauden y yo me siento muy querida por esta tierra y con la obra también lo recibí así”.

Trayectoria

Hace casi tres décadas que inició su carrera artística y ahora “estamos preparando el aniversario”, además de “algunos proyectos más que todavía no puedo desvelar”. Al margen de todos los proyectos que tiene en su punto de mira, asegura estar “deseando actuar con la Joven Sinfónica de Galicia”.



Echando la vista atrás, indica que el momento más bonito que ha vivido en su carrera es al acabar cada actuación: “Cuando termino un concierto con el público en pie. Para mí es como si fuera la primera vez”.