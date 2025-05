Desde A Coruña al dominio europeo: la batalla Sol Raiders arranca en la VR League 2025

La ciudad de A Coruña se convertirá el próximo 1 de junio en el epicentro de los eSports con la celebración de la VR League 2025. Una competición pionera de realidad virtual, que tendrá lugar en las instalaciones de Zero Latency A Coruña, el primer espacio de VR de inmersión libre en Galicia.



Organizado por Zero Latency A Coruña y a través de la marca Zero Latency, reconocida internacionalmente por su tecnología de juego sin cables ni mochilas, el torneo reunirá a siete equipos que competirán en Sol Raiders, un shooter multijugador diseñado específicamente para esta plataforma. Las partidas se desarrollarán en tres arenas virtuales, donde la estrategia, la coordinación y la precisión marcarán la diferencia.



El equipo vencedor representará a Galicia en la final europea del torneo, que se celebrará en Madrid el próximo 23 de junio. Como premio, recibirán un viaje totalmente financiado para cuatro personas, incluyendo inscripción, alojamiento, dietas y desplazamientos.

Inscripciones cerradas

El periodo de inscripciones concluyó el pasado 20 de mayo. Cada equipo está formado por tres jugadores titulares, con opción a incluir hasta dos suplentes. La participación incluye camisetas personalizadas y sesiones de entrenamiento previas a la final local.

Primera fase

El evento se celebrará el próximo domingo 1 de junio, con inicio a las 11:00 horas, momento en el que se dará la bienvenida a los integrantes de los siete equipos participantes. A lo largo de la jornada, los equipos se enfrentarán en un formato todos contra todos, en intensas partidas compuestas por tres arenas y con una duración total de 12 minutos por encuentro. Será una jornada cargada de adrenalina, estrategia y espectáculo, donde solo uno se alzará con el título de campeón gallego y el pase a la final europea.



Zero Latency A Coruña, tecnología puntera al servicio del entretenimiento

Inaugurado el 27 de septiembre de 2024, Zero Latency A Coruña está ubicado en el Human Intelligence Hub (Hi Coruña) y cuenta con más de 500 m² dedicados a experiencias de realidad virtual de última generación. Su catálogo incluye títulos como Far Cry VR, Singularity, Outbreak o Warhammer 40K, diseñados para grupos de dos hasta 8 jugadores y aplicables tanto al ocio como a eventos de empresa, acciones de team building, cumpleaños o celebraciones privadas.





Para conocer más detalles sobre el torneo, las bases de participación, opciones de patrocinio o para concertar entrevistas con los organizadores se puede mandar un correo a fr@star-up.es (público) | (privado: ariana.mecias@nunegal.com) o llamar al teléfono: +34 627 86 80 64. También puede solicitarse información a trvés de su Instagram: @zerolatencylacoruna.