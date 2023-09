Un crucero con tobogán de caída libre y pista de carreras visita A Coruña en octubre

El último trimestre del año comienza con fuerza en el puerto de A Coruña. Hasta 23 cruceros atracarán en los muelles el próximo mes, en el que destacan, además, las dos triples escalas y tres dobles que se darán a lo largo de octubre. La ciudad estará a rebosar el día 3, cuando hasta casi 15.000 cruceristas, más tripulación, llegarán a bordo de tres buques: el ‘MSC Virtuosa’, con 6.334 viajeros; el imponente ‘Arvia’, con 6.685; y el ‘Artania’, con 1.260.



No será la única visita de tres cruceros en una misma jornada. El día 5 recalarán en el puerto el ‘AidaBella’, con 2.500 pasajeros a bordo; el ‘Iona’, con 5.200; y el ‘Norwegian Prima’, con 3.215. Este último, además, realizará su escala inaugural en el puerto coruñés y, probablemente, generará una gran expectación por su aspecto. El barco, de 294 metros de eslora, cuenta con una amplia oferta gastronómica de once restaurantes a bordo. Pero lo que más llama la atención a simple vista es ‘The drop’, el tobogán de caída libre que desciende por todas las cubiertas del buque. Este también cuenta con la primera pista de carreras de tres niveles en alta mar, un teatro con espectáculos como ‘Summer: The Donna Summer Musical’ y una amplia oferta de entretenimiento.



A estas visitas se le suman las tres dobles escalas que habrá a partir de la segunda quincena del mes. El día 13 será del turno del ‘World Traveller’ y del ‘Regal Princess’; el día 30, del ‘Borealis’ y ‘AidaSol’; y el 31 de octubre, del ‘MSC Virtuosa’, y el ‘Bolette’. Octubre ha sido en los últimos años uno de los meses más fuertes del año para el puerto de A Coruña, llegando incluso a registrar en 2022 el récord histórico de escalas en un mes, con 26, y que tan solo ha sido igualado este septiembre.

Récord



El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado subrayó hace unas semanas el importante retorno económico que dejan los cruceros en la ciudad, estimado en más de 20 millones de euros. El representante del organismo portuario añadió que tanto las navieras como los puertos están realizando una fuerte apuesta por la sostenibilidad y la reducción de emisiones, con el uso de combustibles bajos en carbono.



Así, el puerto coruñés ya está trabajando para electrificar el muelle de Trasatlánticos, con lo que los buques podrán apagar sus motores durante su estancia en el puerto y minimizar así sus emisiones. Además, todo apunta a que se superarán las 145 escalas y los 250.000 pasajeros, lo que supondrá un nuevo récord en el muelle.