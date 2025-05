La Crisálida se lanza con las telas africanas

Este sábado 31, a partir de las 11 de la mañana, el local de La Crisálida acogerá un taller sobre telas africanas, impartido por la ingeniera téxtil y creadora de la marca de moda Waissö, Verónica Bosio, una barcelonesa nacida en Guinea Ecuatorial.

El interés de Verónica por las telas surge cuando participó en un evento en el que explicaron una historia que a ella, con casi 20 años de experiencia en el mundo textil, no le cuadraba. ", esa historia se me quedaba corta a nivel técnico porque cuando llegaron a África (las telas) eran tiempos muy difíciles por culpa de colonización, y no entendía cómo hicieron para distribuirlas por el mundo. Me parecía raro", afirma.

Y es que en realidad, los tejidos que siempre vemos, llenos de colores, proceden de Holanda y es uno de los puntos que Verónica quiere tratar en el taller. A pesar de estas telas Wax, África tiene sus propias telas que "son 100% africanas, producidas allí, muy artesanales y muy ricas. Muchas de ellas tienen técnicas ancestrales", y Verónica va a presentar el gran abanico de opciones que hay. "Que la que más se conozca es la colorida, que realmente no es africana, es lo que me empujó a realizar estos talleres", asegura Verónica.

El taller va más allá de descubrir nuevos tejidos: Verónica y Ramón quieren que las asistentes sean críticas y puedan hacerse su propia opinión, además de dar a conocer una cultura que no solemos ver en nuestra vida cotidiana y aprender las técnicas más ancestrales.

Esta colaboración fue gracias a que la propia Verónica se lanzó a hablarle a Ramón sobre el tema, pero también agradece que él estuviera dispuesto a escucharla y, por supuesto, que le dijera que sí. En la tienda de su amiga, en Barcelona, ya había impartido el taller y Verónica asegura que fue todo un éxito.

"A mi, que me gusta la moda y el arte y que soy una mujer negra dentro de este mundillo, me gusta ver a esa gente que llega a puestos altos y me da un poco de pena que, en general, no haya un conocimiento sobre estos artistas o diseñadores". Es por eso que otro de los puntos importantes es el de dar nombres y apellidos de diseñadoras y diseñadores negros y mostrar su arte.

El taller se impartirá en La Crisálida este viernes 31 de mayo, de 11.00 de la mañana a 13.00 del mediodía. Es necesario hacer reserva y tiene un precio de 70 euros.