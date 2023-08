Crece la preocupación en Eirís por el tráfico que se generará por los accesos al Chuac

Desde hace meses, los vecinos de Eirís vienen expresando su preocupación debido a que, según denuncian, las obras de los accesos al nuevo Chuac van a generar graves problemas de tráfico en el barrio. “Pasarán unha media de cinco mil vehículos diarios por unha zona que non está preparada para soportar tanto tránsito”, confirma Mónica Díaz, presidenta de la asociación de vecinos Uxío Carré. Es un problema del que llevan tiempo avisando, y que esta misma semana se empezó a poner de manifiesto con la celebración de las fiestas del barrio.



“Debido á celebración da Festa da Fresa, houbo que realizar algún corte nalgunha vía, dos que se avisou claramente e con días de antelación. Eran cortes mínimos, que non teñen nada que ver co que vai suceder cando comencen os obras do novo Chuac. E aínda así houbo bastantes problemas. Moita xente non entendía que tiña que ir por un tramo alternativo. Foi coma un ensaio a pequena escala do que pode pasar no futuro pero de forma moito máis grave. Estamos avisando pero ningúen nos quere escoitar”, explica Díaz.



Además de los perjuicios que temen para los vecinos del barrio, Díaz sostiene que se trata de un problema que va mucho más allá, dado que dificultaría el acceso al hospital para muchas personas. “Hai que ter en conta que cando unha persoa acude a un hospital cun problema médico, o normal é que xa vaia moito máis nerviosa do habitual. E coa nova situación, moita xente non vai saber por onde ten que ir ao haber moitos cortes de vía e tramos provisionais que poden cambiar a cada pouco. E moitos non van a saber como reaccionar nesa situación”, detalla la portavoz vecinal.



Por todo lo expuesto, Díaz espera que se escuche a los vecinos para que se puedan minimizar los problemas derivados de esta situación. “Queremos que se nos teña en conta para tratar de buscar unha solución agora que aínda estamos a tempo”, finaliza la representante de los vecinos