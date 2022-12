Los coruñeses denuncian más de 16 incidencias cada día al Ayuntamiento

A lo largo del año, el Ayuntamiento recibe miles y miles de llamadas de ciudadanos que exhiben diferentes estados de ánimo, desde la indignación a la preocupación, pasando por la esperanza y el desconcierto: todos demandan la actuación municipal por uno u otro motivo. El teléfono 010, así como la web son los medios más utilizados en este sentido, y los datos recogidos en el último informe municipal que se aprobó en Junta de Gobierno ayer, y en la que se desveló que los vecinos de A Coruña denuncian una media de 16 incidencias al día.



Pueden tratarse de cualquier cuestión, pero normalmente se refiere a las que tienen que ver con Urbanismo o con Medio Ambiente, que son las que reciben más llamadas: una acera rota, una casa en ruinas, un solar abandonado y lleno de maleza, ratas, farolas que no funcionan, etc. En el estudio, firmado por una empresa privada, se señala también que se reciben continuas sugerencias y reclamaciones por parte de la ciudadanía, también en las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo. Pero mientras estas cayeron un 14,3% en el último año, las incidencias no han dejado de aumentar, lo que resulta llamativo. En 2021, año que analiza el informe, se recogieron 1.485 incidencias más que en el año pasado, de manera que por primera vez superan las 5.000 llamadas por este motivo y se acercan a las 6.000 (5.917).



Medio Ambiente

En lo que se refiere a sugerencias y reclamaciones, el área donde los ciudadanos se sienten más inspirados es en la de Medio Ambiente, que ocupa casi el 45%. Los excrementos animales en la vía pública, los controles de plagas (ratas, gaviotas), las podas y cortes de ramas de árboles y solares y la incidencias relacionadas con contenedores.



Le sigue, con un 23% de los casos, los incidentes que se refieren a competencias de Infraestructuras. Aquí hay que incluir los socavones, la iluminación las tapas de registro y alcantarillado sueltas, la falta de mantenimiento o inexistencia del mobiliario urbano o de rótulos. Le sigue Movilidad, con 14,5% de las reclamaciones, que muchas veces tienen que ver con el aparcamiento, la señalización o las rutas de bus.



Se da la ironía de que el área que menos llamadas es precisamente el de Participación Ciudadana. En todo caso, una gran parte de las reclamaciones se desestima, por entenderse de que hay alguna razón de índole práctico o legal que las hace irrealizables. En teoría, todos los expedientes tienen que estar cerrados en un plazo máximo de 90 días, pero en realidad la norma no se acata por el gran volumen de llamadas, de manera que cada año se gestionan las que quedaban pendientes del anterior así como las del presente ejercicio. El año pasado se cerraron 2.704 dentro de plazo, lo que es cerca de un 9,3%. De hecho, durante el año pasado se cumplieron menos los plazos que en 2020.



A través del 010

Lo que no cambia es el canal por el que los coruñeses prefieren hacer sugerencias y reclamaciones. El 010 sigue siendo el medio más utilizado sobre todo para estas últimas, por la inmediatez que ofrece. En cuanto a la web, su uso es creciente, pero todavía está muy lejos del teléfono: si el año pasado se hicieron 8.945 sugerencias telefónicas, solo fueron 2.872 a través de la web. Sin embargo, el informe advierte que el servicio de atención corre un peligro “crítico”.



El motivo es la falta de inversión tecnología. A día de hoy, los medios con los que cuentan son obsoletos, señala el documento aprobado ayer. El sistema lleva funcionando desde hace doce años con escasas modificaciones, y esta tecnología obsoleta “provocan que o programa presente serios problemas de estabilidade, comprometendo a continuidade do servicio”.