A Coruña tendrá que esperar a ser declarada zona de vivienda tensionada

La Xunta ha respondido este lunes a la solicitud de A Coruña para ser declarada zona de vivienda tensionada. Y, de momento, tendrá que esperar. Para ello será necesario que el Gobierno local complete la documentación presentada y subsane deficiencias encontradas, según la Administración gallega.

Desde la Xunta aclaran que no se trata de una denegación a dicha solicitud, sino de un requerimiento previo para corregir deficiencias. En un documento, el Gobierno autonómico señala que la documentación remitida por el Ayuntamiento de A Coruña es incompleta y que los técnicos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) detectaron deficiencias como memorias sin firmar o cifras del parque público incorrectas.

Además, indica que faltan acreditaciones documentales de algún trámite y pide mayor precisión de las medidas que se proponen, ya que, dice, son "moi xenéricas". El texto resalta, a su vez, que muchas de las medidas demandadas por el Gobierno municipal ya han sido puestas en marcha por la Xunta, como la ampliación del parque púiblico de vivienda, el desarrollo de suelo residencial, rehabilitación, etc.

Otro de los puntos en los que el Gobierno gallego se muestra especialmente contundente es la falta de "moita concreción" sobre las medidas propuestas para agilizar la venta forzosa de viviendas vacías. Por último, además de la falta de calendario de implantación de medidas, la Xunta insta al Ayuntamiento a enumerar la estimación económica de la disminución del importe de las rentas que supondrá la declaración de zona de mercado residencial tensionado.

Respuesta

Desde el Gobierno local responden que "está claro" que la Xunta "no quiere contener los precios del alquiler y pone trabas" a la declaración de zona tensionada. El Gobierno gallego, recuerdan, "dijo desde el minuto uno que no le gustaba esta ley y que no pensaba aplicarla. Lo que están haciendo es torpedear los intentos de aplicar medidas para limitar los precios del alquiler".

Por ello, el Ayuntamiento considera que "en vez de promover vivienda pública y favorecer la regulación de los precios del alquiler, se dedican -la Xunta- a poner palos en las ruedas a las administraciones que actúan para que la vivienda sea un derecho".

Por último, anuncia que "responderemos a todos los detalles técnicos que nos soliciten pero es evidente que lo que falta es voluntad política por su parte para aplicarla".