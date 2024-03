A Coruña ya puede pedir los riquiños de Sanbrandan a domicilio

Just Eat se ha unido a Sanbrandan para llevar a los hogares coruñeses una selección de productos que incluyen desde los famosos y aclamados riquiños y riquiñas hasta empanadas, su reconocida barra blanquita, así como una gran variedad de otros panes, dulces y productos de su oferta que podrán pedir desde la app de la plataforma y recibir en su domicilio en pocos minutos.



"Estamos muy orgullosos de tener con nosotros a Sanbrandan en Just Eat ya que permite enriquecer aún más nuestra oferta en A Coruña. Con esta incorporación podremos ofrecer a nuestros clientes el verdadero pan artesano que llevan trabajando desde 1970, además de otras muchas variedades, como la empanada, para que puedan pedirlo en Just Eat y tenerlo en casa en minutos.", afirma Paula Pascual, directora Comercial de Just Eat España.