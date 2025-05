Concentración y organización en busca de un destino: la universidad

Llega el final de una etapa para los alumnos de 2º de Bachillerato. No sin antes, en su mayoría, pasar por un último trámite: la Selectividad. Así, cada uno con su ritual personalizado, los estudiantes coruñeses afrontan sus últimos días de estudio antes de la llegada de una prueba final que, durante este año, pasó por infinidad de cambios en cuanto al modelo. No obstante, los alumnos saben que para superar el examen y luchar por su destino, la universidad, hay dos aspectos clave: concentración y organización.



Por lo menos así es para Javier Serantes, alumno de 2º de Bachillerato científico del IES Eusebio da Guarda. “En mi caso lo que hago es organizarme lo mejor posible y dejar los últimos días para repasar aspectos más específicos”, explica. Aunque también cree que su tranquilidad no es la tónica habitual del resto de compañeros. Menos aún en un curso en el que los modelos de examen fueron los que acapararon el protagonismo. Y no precisamente por algo positivo.



2 semanas

restan para el comienzo de la PAU 2025, una fecha prematura con respecto a los últimos años en Galicia



Aunque algunas asignaturas no registraron apenas cambios con respecto a años anteriores, en otras, como es el caso de Lingua Galega, hace poco menos de tres meses se publicaba un modelo, que finalmente no sería el definitivo. “Na materia de Lingua Galega e Literatura é un completo caos. Non coñezo a ningunha profesora que imparta a asignatura que lle guste o modelo”, explicaba a este diario a finales del pasado mes de febrero la jefa de departamento y profesora de Bachillerato del IES Salvador de Madariaga Beatriz Moreno. Otros docentes, como Daniel Varela, profesor de Física en el Calasanz, creen que además de cambiar el modelo, es más complicado, lo que hace que este año los alumnos “estén un poco más intranquilos”, apunta.



Competencialidad



Si algo ha sido este año un auténtico quebradero de cabeza tanto para estudiantes como para docentes es, sin duda, la competencialidad. Y es que, con el fin de darle un giro al modelo de exámenes y no alterar demasiado los contenidos, el Ministerio de Educación ha optado por que este año se apueste por incluir preguntas “más competenciales”. Algunos docentes aseguran que esto se hace para normalizar las notas de corte, tras la inflación de la pandemia.



En este caso, una de las materias que sufrió el caos de la implementación de estas preguntas fue la de Química. “Mi profesora de química tuvo que inventarse ella sola las preguntas competenciales porque no había ningún modelo. Aunque hayas estudiado mucho la materia, son muy subjetivas. No tienes esa seguridad”, incide Lucía Martínez, estudiante de 2º de Bachillerato del IES Eusebio da Guarda.