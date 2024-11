El Colón acoge este sábado el espectáculo ‘586 cantos’, un homenaje a las cantareiras

El espectáculo ‘586 cantos’, producido por el Museo do Pobo Galego, llega este sábado, día 16, al teatro Colón (20.00 horas) para homenajear a las cantareiras y poner en valor el papel de la poesía popular oral. La pieza tiene como objetivo ensalzar a quienes protagonizarán el Día das Letras Galegas 2025.



La iniciativa toma como punto de partida el legado que Dorothé Schubarth donó al Museo do Pobo Galego hace diez años: grabaciones sonoras, fotografías, transcripciones de textos y partituras, fruto del trabajo de campo que realizó la etnomusicóloga de 1978 a 1984 de la mano de Antón Santamarina.



Laura Piñeiro y Fran Rodríguez Casal se han encargado del montaje audiovisual mientras que Richi Casás, Fran Barcia, Tania Caamaño y Marina Vidal reinterpretan esas músicas tradicionales en el directo.

La cita, que tendrá carácter gratuito previa reserva de entrada, se enmarca en el ciclo Músicas Posíbeis de la Diputación.



Patrimonio inmaterial

‘586 cantos’ es una idea original de la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico MICE Museo do Pobo para revisar y valorar los archivos que albergan el patrimonio inmaterial gallego. El material de Schubarth que sirvió de base para los siete volúmenes del ‘Cancioneiro Popular Galego’ fue el punto de partida de este montaje.



“Logo do éxito de público e crítica na estrea do espectáculo en marzo de 2024, o Museo e a Deputación da Coruña pretenden agora continuar dándolle visibilidade a esta produción que homenaxea ás mulleres que preservaron e transmitiron a poesía popular de xeración en xeración, así como a aquelas outras persoas que foron recollendo os cancioneiros populares por todo o país, contribuíndo a visibilizar a riqueza dunha expresión artística infravalorada durante séculos”, apunta el Museo do Pobo Galego.



Tras el Colón, la función podrá verse, también, en el auditorio del centro cívica de Malpica este domingo, a las 19.00 horas.