Un coche robado inició el incendio que calcinó casi un hectárea de monte en A Coruña

La Policía Científica investiga los restos del coche que apareció el martes en medio de un monte en A Zapateira, en el centro de un incendio que extinguieron los bomberos. Se trata de uno de los escasos fuegos forestales que se han registrado este verano, y es muy posible que haya sido intencionado, puesto que el vehículo fue robado, según informan fuentes policiales, que precisan que la investigación aún está en marcha.



La aparición del coche en medio de la maleza, en un lugar alejado de la carretera, despertó las sospechas de las autoridades desde el principio. El vehículo tuvo que circular por caminos de tierra llenos de baches hasta que se detuvo muy cerca de una línea de baja tensión. Esto solo ya es sospechoso pero, además, es muy habitual que los ladrones quemen el coche para no dejar huellas. A menudo, después de haber cometido un crimen con él, como un atraco.



Helicópteros

El lugar donde se ocultó el vehículo se encontraba no muy lejos de las instalaciones del Casino, cerca de la avenida de Nueva York, pero era imposible descubrirlo a simple vista desde la carretera. Solo el humo del incendio permitió descubrir donde se encontraba. Al lugar acudieron no únicamente efectivos de Bomberos, si no también dos helicópteros de las Brigadas Forestales, que descargaron agua sobre la zona incendiada hasta que consiguieron sofocar las llamas.



Las sustracciones de vehículos rondan las cuarenta al año solo en el término municipal de

A Coruña. En el primer trimestre de este aaño se denunciaron 18, lo que podría apuntar a un incremento si se sigue el ritmo en los próximos trimestres.



Por otro lado, el de A Zapateira no fue el único incendio forestal que tuvieron que extinguir los Bomberos, porque se declaró otro en O Portiño a las once de la noche. En este caso, las llamas calcinaron una extensión muy pequeña, de unos cien metros cuadrados. En lo que va de verano apenas se han registrado incendios de este tipo, en parte porque las temperaturas han sido bajas, de manera que el fuego de A Zapateira ha sido el incendio forestal más importante en lo que va de estación.