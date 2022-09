Un coche de la Policía Nacional y un particular colisionan en la avenida del Ferrocarril en A Coruña

La colisión de un vehículo de la Policía Nacional y de un particular, en la mañana de hoy, afectó al tráfico en la avenida del Ferrocarril. Al lugar acudieron tres coches de la Policía Local para reordenar el tránsito de los coches, ya que si bien el choque no fue grave y no hubo heridos, hubo que cortar dos carriles: uno de ellos en dirección bajada a Alfonso Molina, y otro hacia la ronda de Outeiro, junto a la rotonda de la estación.



No fue el único siniestro que se produjo hoy. Una mujer, sobre las 10.55 horas, protagonizó un aparatoso accidente en el inicio de la avenida de Alfonso Molina, a la altura del número 1.



La conductora del vehículo perdió el control al intentar acceder a su garaje y colisionó contra el edificio. La mujer fue atendida por una ambulancia del 061, que acudió al lugar del incidente, y fue trasladada en estado leve al hospital Materno.

Actuaciones de los Bomberos



Los Bomberos de A Coruña, por su parte, tuvieron que desplazarse hasta en cinco ocasiones desde primera hora de la mañana. Así, a las 11.19 horas, en la calle Barcelona, un vecino informó de que salía humo por una ventana, pero resultó ser una falsa alarma.



A las 13.35 horas, en la avenida de Fernández Latorre, el dispositivo intervino para retirar unos azulejos que corrían peligro de caer a la vía pública.



También por este motivo acudieron a la calle Hospital, donde revisaron una cornisa de la que había caído una parte. Se retiró aproximadamente un metro y medio de la misma y para ello tuvieron que emplear una autoescalera y una dotación de cuatro Bomberos.