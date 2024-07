Chris Isaak llenará el Palacio de la Ópera, donde ya ha vendido más de 1.400 entradas

​El músico californiano Chris Isaak regresa hoy a A Coruña, casi 31 años después de su participación en el icónico Concierto de los Mil Años, que tuvo lugar en julio de 1993 y del que formó parte inaugurando la primera de las tres jornadas, como telonero de Neil Young y Sting. Para su actuación de esta noche (21.00 horas) en el Palacio de la Ópera ya se han vendido prácticamente todas las localidades, superando las 1.400, aunque todavía quedan algunas en taquilla a un precio de 44 euros.



Será el colofón al ciclo de conciertos Coruña Sounds –promovido por Bring the Noise–, por el que han pasado Camilo, Emilia, Robe y, el pasado domingo, Luis Miguel. El compositor, actor y guitarrista Chris Isaak, con más de 30 años de carrera, ofrecerá un concierto íntimo en el que sonarán algunos de sus temas más famosos, como ‘Wicked game’ o ‘Blue hotel’.



“O apoio a estes concertos por parte da Xunta de Galicia enmárcase no seu traballo por impulsar a oferta turística da cidade da Coruña. Ademais do ciclo Coruña Sounds, no marco de Gozo Festival celebrarase a finais de ano o concerto de Rod Stewart, para o que xa están á venda as entradas. Tamén están por celebrarse outros espectáculos a finais de ano na cidade como o de Sara Baras ou Raphael, entre outros”, destacaron fuentes autonómicas.



El artista llega de Lisboa y, tras A Coruña, ofrecerá varios conciertos en Alemania y Francia para recalar de nuevo en España en el festival Cap Roig, en Girona, el día 3 de agosto. Después vendrán Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Estados Unidos.