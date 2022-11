Los centros comerciales de A Coruña abrirán de forma ininterrumpida desde este domingo

Con la llegada de diciembre, el mes de mayor consumo por excelencia, aumentan las posibilidades de realizar cualquier compra, ya sea de regalos por adelantado o caprichos personales. Como ya es tradición, mañana, 27 de noviembre, todos los centros comerciales de la ciudad abrirán sus puertas.



Será el primer domingo de todos los que están por venir en diciembre, y es que las grandes superficies abrirán de manera ininterrumpida hasta final de año, a excepción del domingo 25 de diciembre. Marineda City, El Corte Inglés, Centro Comercial Cuatro Caminos, Centro Comercial Los Rosales y, Coruña The Style Outlets y Espacio Coruña estarán abiertos mañana, para continuar la resaca del Black Friday –en algunas tiendas habrá todavía promociones extendidas durante todo el fin de semana–. Tampoco cerrarán el 6 de diciembre, Día de la Constitución, ni el 8, Inmaculada Concepción. A partir de ahí, los centros comerciales continuarán abiertos, incluidos el 11 y 18 de diciembre. El 24, Nochebuena, y el 31, fin de año, el horario será reducido.



Además, coincidiendo con el primer domingo de apertura, mañana la planta 2 de Marineda City acogerá la actuación de Asacocirco, que traerá su espectáculo ‘Asacocircoshow’. Será en el marco del ciclo Sunday Fun, la propuesta semanal de ocio familiar que incluye una amplia programación gratuita de espectáculos para los más pequeños de la casa con la música, el teatro y la magia como protagonistas.

Ofertas



Pese a celebrarse ayer el esperado Black Friday, la afluencia de compradores en las tiendas y centros comerciales fue menor que otros años. Con mayor contención, el día transcurrió sin grandes colas en los establecimientos. Salvo algunas excepciones. A primera hora, El Cortes Inglés, Centro Comercial Cuatro Carminos y Marineda City registraron un mayor volumen de consumidores, que volvió a repetirse por la tarde.

El centro de la ciudad, sin embargo, estuvo más despejado. “Vengo a buscar unos zapatos de invierno. No me suele gustar este tipo de tradiciones americanas pero, tal y como están las cosas, si puedo aprovechar y comprar cosas con descuento, mejor”, relataba ayer María Díaz, mientras paseaba por la zona de la plaza de Lugo. También por el mismo entorno, en Rosalía de Castro, Josefina Rodríguez reconocía que no sabía lo que era el Black Friday hasta que fue a pagar en la tienda donde se compró un abrigo. “No tenía ni idea, pero me voy con una alegría a casa. Fueron 15 euros de descuento, pero menos da una piedra”, comentó.



El comercio de proximidad ya había avisado que no secundaría esta reciente tradición importada de Estados Unidos. El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, adelantó que este año no se celebraría ningún evento especial ni una campaña conjunta entre los comerciantes locales de la ciudad. No obstante, algunos negocios aprovecharon la ocasión para dar salida a mercancía de verano con precios rebajados para los consumidores que los visitaron.