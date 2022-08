Del cementerio al barrio de Los Rosales para echar raíces

Resulta curioso que un barrio dedicado a los rosales no tenga ningún establecimiento en el que encargar un arreglo floral y simplemente ganarse el corazón o el perdón de alguien con una rosa. Y nadie mejor para ver esa carencia de oferta y oportunidad de negocio que Fernanda Esparza, quien se decidió a dar un paso al frente y asumir la apertura de la única floristería de la zona. Tu Flori, en el número 44 de la calle de Manuel Azaña, ya funciona a pleno rendimiento.



La primera floristería de Los Rosales no empieza precisamente de cero. La parte más difícil, la de meterse al público en el bolsillo, la tiene muy adelantada. Esparza ya dispone, a unos cuantos cientos de metros, de un puesto de flores en el cementerio de San Pedro de Visma. “Tenía gente que me venía a comprar desde Los Rosales y todo el mundo me pedía que me animase y diera el paso, que aquí no tenían dónde comprar”, explica. “Llevaba un montón de años con la idea, porque es un barrio con mucha gente”, añade.



Un producto distinto

La calidad y la atención al detalle serán algunas de las banderas que promete la propietaria para Tu Flori, que intentará abarcar las diferentes necesidades del día a día. “La gente que nos visite va a encontrar mucha variedad de flor fresca y de plantas, así como trabajos hechos muy diferentes al resto, algo distinto y que no se puede encontrar en un supermercado o grandes superficies”, advierte Esparza, que apunta a las orquídeas como el producto estrella o el más demandado.



Residente en Novo Mesoiro y con negocios en San Pedro de Visma y ahora en Los Rosales, Fernanda Esparza no siempre disfrutó del optimismo y el horizonte de felicidad que se le abre con su nuevo local. Aún están cercanas las inquietudes de la pandemia para un sector vinculado a la celebración, ya sea de vida o de muerte. “Somos uno de los sectores que más sufrieron con la pandemia, y también de los que menos ayudas recibió”, lamenta. “No hubo bodas, bautizos y ni siquiera entierros. Además, es un producto perecedero”, añade acerca de una realidad que llegó a ser desesperada.



Desde la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Los Rosales la noticia de la apertura fue celebrada a través de las redes sociales, como síntoma de recuperación económica del comercio local y también de vida para el barrio.