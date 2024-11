El 'castañazo' reina en los barrios A Coruña: tres magostos en tres días

Que los vecinos tienen una capacidad de convocatoria cada vez mayor y que para los eventos es habitual que se pongan pico y pala realmente hace justicia a su actividad durante las fiestas. En este caso, además, lo del pico es literal, porque para llevar a cabo el despacho de más de media tonelada de castañas han tenido que realizar el tradicional ‘picado’ de las mismas. Todavía con el maquillaje de Halloween fresco, y sin dar calabazas a una fiesta que tiene especial calado entre los más pequeños, tres barrios han optado por darle la vuelta más tradicional y enxebre posible al otoño. Labañou, la Ciudad Vieja y Os Mallos impregnarán sus calles del olor más característico de estas fechas y congregarán a cientos de residentes y curiosos en uno de los eventos más celebrados del año.

El primero será en el barrio de Labañou. La plaza de la Tolerancia de A Coruña acogerá este viernes, 8 de agosto, un magosto a partir de las 17.00 horas.

A esa hora se iniciará el evento con un taller de calabazas, seguida a las 18.45 de una procesión de Samaín desde la plaza del Conservatorio.

A las 19.15 actuarán Os Monifates con un espectáculo familiar, a las 20.00 llegará el turno del grupo tradicional Son d'aquí y a las 21.00 cerrarán la jornada Mekanika Rolling Band.

Durante el magosto habrá castañas gratis y chocolate para los niños. Además, en caso de lluvia, la fiesta se trasladará al patio del CEIP de Prácticas.

Estima la asociación vecinal que el reparto será de 130 kilos de castañas y la asistencia superará la del pasado año, cuando casi medio millar de personas hicieron su Magosto. “Non é como unha festa do verán, pero cada vez collemos máis xente. Mudamos a data respecto ao día 31 de outubro e os veciños xa o botaban de menos. É unha festa tradicional que marca un punto de despedida do verán e a entrada no outono ou o inverno”, dice Pablo Leira, uno de los directivos más activos en la celebración de actos sociales.



La Ciudad Vieja de A Coruña celebrará el segundo el sábado, 9 de noviembre, en la plaza de Azcárraga.

La fiesta empezará a las 17.00 con un taller de calabazas y juegos infantiles tradicionales. A las 19.00 habrá procesión de calabazas y a las 19.30 un magosto popular con vino, regresos y castañas asadas.

A las 20.15 se iniciará la foliada a cargo del grupo Son d'aquí y a las 23.00 tendrá lugar la queimada popular, para cerrar la fiesta a las 00.00 horas. “La primera fase está enfocada a los niños, pero sobre todo siempre ha sido una celebración de muchísimos años y una cooperación entre vecinos”, indica Carolina Barros, presidenta vecinal. En el 15001 habrá 180 kilos a repartir.



Con la euforia de Samaín todavía presente, el tejido comercial de Os Mallos se suma a los magostos este domingo, 10 de noviembre, en la plaza del mercado de A Sardiñeira, en el Agra dos Mallos. Desde las 11.00 horas y hasta las 20.00, los vecinos del barrio podrán disfrutar de una jornada cargada de música, animación, actividades, comida y talleres.



De 11.00 a 19.00 horas estará abierto el mercado de otoño, con puestos de comercio del distrito y de artesanos. Hasta las 20.00 horas, los puestos de comida harán las delicias de los asistentes: O Castañeiro estará presente, acompañado de una churrería móvil, un foodtruck de Amasarte y café-bar El de Manolín. Habrá también actividades para los más pequeños, como un cuentacuentos con taller creativo impartido por Sonia Hermida (de 11.30 a 12.30 horas); pintacaras con May, de 12.30 a 14.00 y de 16.30 a 18.00 horas; circuito Trucks & Blocks, con área de juegos y espacio libre de lectura (de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas); fiesta infantil con animación musical, de 16.30 a 18.30 horas; y se celebrará el esperado sorteo de roteiro de Samaín, a las 18.00.



La música también sonará en el Agra dos Mallos, con sesión vermut de 13.00 a 15.00 horas a cargo de Carlos Crespo y Kris djs y el cierre, hasta las 20.00 horas, con Bailaches Carolina dj.



Además, varios comercios del barrio ofrecerán talleres (algunos necesitan inscripción previa a través de las redes sociales de Distrito Mallos): Aura Bohé Velas, La Petite Floral, Viena’s Estudio, Víctor Ares, Chueco, Borrón Dixital, Beauty Studio, La chica de la cinta, Votánikals, Trenzas Creativas, Xogo con Ocio Impact y Patinaxe Alquimia Inline.