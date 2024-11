Casi 170 encuentros deportivos se verán afectados por la huelga de conserjes de este fin de semana

“A pelota está no campo do Concello”, sentenció Julio Ramilo, de la CIG. El presidente del comité de empresa de Ilunion Outsourcing, la concesionaria del servicio de conserjería municipal, está decidido a llevar adelante la huelga que paralizará gran parte de la vida deportiva de la ciudad este fin de semana. Estaban programados cerca de 170 encuentros de diferentes deportes y categorías y, gracias a los servicios mínimos, se podrán celebrar tres, pertenecientes a las categorías superiores. Y lo mismo ocurrirá la semana próxima.





El Ayuntamiento tiene más 80 conserjes, que son los únicos autorizados para abrir y cerrar los campos de fútbol y las otras instalaciones deportivas y la asamblea de trabajadores ha decidido no hacerlo como medida de presión para conseguir una subida de salario. “Nós gañamos de base menos que o salario mínimo interprofesional”; denuncia Ramilo. El trabajo de conserje obliga a echarle muchas horas el fin de semana en edificos casi vacíos, a veces terminando pasada la medianoche. Para este oficio se requiere paciencia, pero esta ya se ha desbordado después de años de espera. “Non hai outra forma que ir a folga”, insiste el portavoz.



Negociación

La cosa viene de largo. Hace tres años, los bedeles comenzaron a negociar una subida de sueldo en un trabajo desagradecido y con pocos alicientes. “A xente cre que ves partido gratis pero non é un chollo, non tes un día libre. Son uns horarios bastante malos”, aclara Ramilo. Así que comenzaron a negociar una subida salarial en el convenio. Todo parecía ir bien al principio, aunque existía un problema. La concesionaria de entonces, Serviplus Total SL, estaba pendiente de un convenio: “Non chegaba nunca, e sempre nos dicían que nos subiría o soldo cando o fixera”. Así que introdujeron una cláusula según la cual el sueldo subiría con la llegada del convenio o en agosto de 2024, lo que llegara antes.



Aquello fue agosto el año pasado pero en noviembre, Serviplus decidió no continuar con la concesión, que el Ayuntamiento cedió a Ilunion de manera temporal, a la espera de licitar un nuevo pliego. Esta empresa también se mostró dispuesta a aumentar el sueldo a los trabajadores pero luego se echó atrás, alegando que el Ayuntamiento no está dispuesto a abonar esa subida. Según parece, un informe fechado del servicio jurídico municipal indica que los trabajadores no tienen derecho a esta mejora.



Ramilo lamenta que tanta gente se viera afectada por su huelga, que significará el cierre de quince instalaciones. Él mismo trabaja en el Palacio de los Deportes y conoce a entrenadores y jugadores de cerca, y hay mucha confianza entre ellos. “Dóeme decirlles que lles vou a fastidiar o partido”. Los servicios mínimos solo cubren unas pocas instalaciones: el Palacio de los Deportes de Riazor, el polideportivo de la Sagrada Familia y el campo de Fútbol Rodrigo G. Vizoso. El resto permanecerá cerrado y lo mismo el próximo fin de semana.