La casa Cornide de A Coruña, a la venta en un portal inmobiliario

Cuando está abierto un procedimiento para declararla como Bien de Interés Cultural, la casa Cornide ha aparecido a la venta en el portal Fotocasa, que recoge un anuncio de la inmobiliaria Philippot & Lloyd, donde, incluso, se le pone precio: 3,5 millones de euros. "Exclusiva propiedad del año 1.900, reformada en 1.964 y recientemente en el 2.018. El edificio principal consta de planta bajo-rasante, planta baja y dos alturas completas", comienza la descripción del inmueble, propiedad de los Franco.

Según el anuncio, la casa Cornide cuenta con once habitaciones, trece baños, garaje incluido y una superficie de 1.430 metros cuadrados. Eso sí, los anunciantes afirman que "la casa requiere de una reforma integral, pero los materiales existentes se encuentran en perfecto estado de conservación". Las reacciones ante esta publicación no han tardado en llegar, y es que la concejala del BNG, Avia Veira, culpa al Gobierno local de que la propiedad todavía no haya sido declarada Bien de Interés Cultural. “Que se volva anunciar a venda da Casa Cornide nunha web fai patente que o Goberno Local continúa sen presentar a demanda para recuperar a titularidade dun ben que por unha elemental xustiza histórica debe reintegrarse ao patrimonio do Concello”, afirma.