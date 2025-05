‘La Casa de Bernarda Alba’, más viva que nunca en A Coruña: Noite Bohemia viraliza en sus redes la obra de Lorca

Pocas cosas podrían haber añadido más drama a la familia de ‘La Casa de Bernarda Alba’ que las redes sociales, pero gracias a Noite Bohemia no tenemos que preguntarnos qué habría pasado en el caso de que sus integrantes usaran Instagram o Tik Tok. Y es que la compañía de teatro coruñesa viraliza desde hace meses en estas redes sociales la obra de Federico García Lorca a través de vídeos que mezclan con humor tendencias de internet como el ‘Escuchamos pero no juzgamos’ con las palabras del genio granadino.



De bailes cuando ven entrar a Pepe el Romano a discusiones entre Adela y Martirio, pasando por Angustias expresando su pena con una canción de Malú, las actrices de Noite Bohemia interpretan su papel en la obra delante también de la cámara de un móvil para grabar unos vídeos que acumulan cientos de miles de visitas. En algunos casos, incluso, superan el millón de visualizaciones, con lo que, como explica Javier Fernández, director de la compañía, “acercan un poco el teatro a la gente joven”.



“Se trata de enseñar que esto es universal, para todo el mundo”, expone. “Con esto conseguimos romper un poco el tabú de que el teatro es algo elitista”, asegura: “Si la gente no va al teatro, que el teatro vaya a la gente”. A ello ayuda la tipología de la propia obra: “Lo piensas y familia más desestructurada que la de Bernarda Alba no la hay”. Además, mucha gente la conoce. “Todo el mundo la ha estudiado en la ESO o Bachillerato, más o menos sabe la situación y controla de qué va”, dice Fernández. De hecho, relata, han intentado replicar el fenómeno con otras obras, sin demasiado éxito.

Debates en los comentarios



No obstante, no todo el mundo comprende los vídeos. “Los comentarios son divertidísimos por la gente que se piensa que no estamos actuando y que realmente está pasando. Hay personas que ponen ‘¿pero de verdad ha matado al novio de su hermana?’ o “pero cómo pueden unas hermanas hacerse eso entre ellas”, comenta el director. “En los comentarios se forman auténticos debates por el desconocimiento de la gente, y algunos llaman incultos a otros cuando preguntan si lo que está pasando es cierto”, dice.



Respecto a la creación de los vídeos, muchas veces son los propios actores los que aportan ideas sobre lo que pueden hacer, si han visto algo que les haga gracia o algún trend que encaje en la temática. Generalmente, los graban mientras ensayan para sus obras, en lugares como el CEIP Curros Enríquez. A pesar de que lo hacen como un hobby –y por tanto cuando pueden–, tratan de filmar uno cada semana.



En un futuro tienen pensado probar con ‘Yerma’ a ver cómo les funciona: “Lorca se presta mucho: es todo drama familiar, con hermanas que se pelean... eso da juego”, explica Fernández. Por tanto, a las redes sociales aún les queda Lorca para rato.