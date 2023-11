Carmen Boza | “El público gallego es de mis favoritos, es casi como si fuera de allí”

Un concierto único, no sólo por la amalgama que crearán la música y la propuesta gastronómica, sino porque el set y el concepto del concierto se estrenará en la ciudad. Los coruñeses que acudan mañana al Museo de Estrella Galicia (MEGA) (21.00 horas) serán una suerte de “beta testers” de lo que podría ser la próxima gira de Carmen Boza. Y es que la actuación de mañana de la artista gaditana será la primera de las dos que ofrecerá a su público este año. “A ver qué os parece, que vosotros tenéis la oreja fina, no os vale cualquier cosa, va a ser una prueba de fuego”, comenta entre risas Boza.



Se trata de un nuevo concepto musical surgido de la experiencia de su gira experimental en vivo del pasado año. A esto se suma que el concierto en MEGA contará con una cata de cervezas y de unos platos que surgieron de una conversación entre Boza, el equipo de Cultura de Cerveza de MEGA y el chef Santiago Fernández, de Terra Food Solutions. “Van a preparar unos platitos inspirados en esas conversaciones, que evocan cositas que me recuerdan a mí, momentos de mi vida o que me apelan de alguna manera”, apunta Boza, que asegura sin contener la risa que el público “podrá disfrutar de una experiencia bastante rica, en todos los sentidos”.



Al ser un espacio más reducido de lo habitual, la artista gaditana asegura que es más fácil que se “genere un ambiente más íntimo”. “Para la persona que lo vive (el concierto) en un contexto tan reducido, con mucho mimo en el detalle, se convierte en una experiencia que la hace muy suya, algo casi como privado, casi como si solo estuviera esa persona y yo cantara solo para ella”, comenta.



La artista asegura estar encantada de volver a Galicia: “Es de mis públicos favoritos”. Asegura que su tierra, Cádiz, y Galicia cuentan con “mucha afinidad”, “estamos como hermanados”. Explica que una de las cosas que más le gusta de los gallegos es “la forma que tiene la gente de hablarse, de hablar en general, que a mí me flipa, el canto del hablar, cómo alargáis las palabras, como unas suben y otras bajan... me entusiasma y me suena muy familiar”. Además, destaca la hospitalidad, “como si fuese de allí”, indica entre risas.



"Un traje nuevo"

Estos dos conciertos ‘beta’ de 2023 nacen de la experiencia del año pasado, una gira con la que Carmen Boza probaba un nuevo concepto de experimentación en sus directos. “Era una intención de desarrollar temas casi en directo”, indica y explica que se servía de un set concreto, de modo que “pudiera loopear algunas cosas y jugar casi como si lo estuviera produciendo en casa, pero delante del público”.



La gira, apunta, fue una muy buena experiencia, pero también vio que “en las condiciones en las que estaba dispuesto mi set en vivo no era posible, y eso me generó cierta frustración”. La gente “lo recibió muy bien, a pesar del riesgo” de compartir nuevas ideas musicales y demos. Pero con todas esas cosas buenas y la frustración “me he hecho un traje nuevo y he preparado un set en el que ahora, sí o sí, construyo los temas casi desde cero, desarrollo el tema en vivo”. Y los primeros en ver el nuevo traje serán los coruñeses, “qué mejor sitio para estrenar set”, reconoce.