Carlos Latre | “Aunque parezca muy anárquico y muy loco, que lo soy, detrás de eso hay un gran orden”

No es el hombre de las 1.000 voces, pero casi. Él cuenta ya en sus registros vocales con unos 600 personajes diferentes. De todos ellos, Carlos Latre visitará el Palacio de la Ópera (24 de septiembre, 20.30 horas) acompañado de más de un centenar, con los que conformará el ‘One Man Show’ con el que se presentará ante el público coruñés.

¿Qué podrá ver el público en ‘One Man Show’?

Una locura de una hora y media, con más de 100 personajes, muchos de ellos gallegos, con actualidad, con canciones y sobre todo risas. Una hora y media de olvidarse de sus problemas, pasarlo en grande y disfrutar del mejor Latre.

¿Cómo se prepara un show con 100 personajes sin que se entremezclen?

Lo más importante es seguir una estructura. Aunque parezca muy anárquico y muy loco, que lo soy, detrás de eso hay un gran orden. Sobre todo, tienes que hacer que el público entre desde el principio que la estructura va a ser de esa manera: primero, actualidad; personajes; luego, deportes; todo trufado con canciones... la última incorporación fueron Quevedo y Bizarrap, pero cantado por Butragueño y Florentino; o, de repente, C. Tangana, cantado por Sergio Ramos; o Aitana, cantado por el presidente... (pone la voz de Pedro Sánchez cantando ‘Mon Amour’) “es que me gusto tanto si me miro mientras mando’...

En una de sus últimas visitas, en Vigo, subió uno de los personajes que imita.

(Ríe). Es que me presentó el alcalde, estaba emocionado Abel Caballero y fue muy amable. La verdad es que tengo muy buen rollo en Galicia, tengo buenos amigos y muy buenos personajes. En el Palacio de la Ópera aparecerán algunos como Luz Casal, Luis Piedrahita, Cañita Brava, hablaremos de Gayoso, de Luis Moya, de Feijóo, de Rajoy... Galicia está muy presente en el resto de España.

¿Cómo se prepara un personaje manteniendo el respeto?

La imitación es un arma de doble filo, porque puedes ofender mucho, pero no es mi estilo. Ha venido gente de Casa Real, políticos... todos han tenido un trato exquisito. No es mi voluntad herir a nadie, aunque el humor siempre tiene que tener un punto de crítica. Si hablo de Sánchez (pone su voz) “tendré que hablar desde la ‘guapocracia’ y desde lo bueno que estoy” y si hablo de Rajoy (pone su voz) “tendré que hablar del alcalde, el vecino y los votantes o de caminar rápido, que me gusta mucho”, y si hablo de Caballero (pone su voz) “tendré que hablar de que hay más luz en Vigo que en A Coruña” (ríe). Al final son cosas que el público reconoce y agradece.

¿En que consiste la técnica del ‘Voice Craft’?

Es una técnica vocal que hice con Helen Rowson, que lo que hace es tener un conocimiento total, físico y mecánico, de lo que pasa en la garganta. Me enseñó a no forzar la garganta, a no hacerme daño y que este, que este es mi instrumento pueda durar muchos años. Siempre digo que toda habilidad, en mi caso las voces, viene acompañada de muchas horas de trabajo y el ‘Voice Craft’ me enseñó la técnica para saber que hago y como lo hago.

Este año le hicieron partícipe de un estudio neurológico.

Es maravilloso, porque es un estudio exhaustivo y el objetivo es desarrollar técnicas para ayudar a gente con problemas de comunicación. Ya se empezó a desarrollar alguna técnica que puede ser importante. Que un imitador pueda ayudar a la ciencia es un sueño.