Carlangas | “Me quedo con las filloas, no hay que comerle la oreja a nadie”

Carlos Pereiro ‘Carlangas’ (Monterroso, 1987) vuelve al formato banda con Los Cubatas, con los que será uno de los platos fuertes del carnaval coruñés. El lunes 12 estarán a las 21.00 en María Pita.

¿Suele disfrazarse?

Me encanta. Creo que es la fiesta más divertida del año con San Xoán. Estuve en un montón de sitios de España disfrutando del carnaval y me gustan todos. Cádiz, Laza, Coruña... además salgo con una canaria y eso para ellos es religión. Me disfrazaré de La Dama del Che este año. Es un juego de palabras.

¿Qué espera del público coruñés?

Tengo familia en Coruña y recuerdo a la chavalada con un mono de trabajo y un pulverizador liándola por la calle Real. Era muy pequeño y me impactó. Luego de mayor lo viví de otra manera, participando más. Es un subidón que nos hayan llamado este año, porque además de montar un fiestón en María Pita nos vamos a recorrer todas las tabernas de Monte Alto para celebrar la vida.

Tras su disco en solitario vuelve con Los Cubatas. ¿Echaba de menos el formato banda?

Sí, claro. A mí me gusta tocar con banda, ahí está la naturaleza de mi música. Vengo del punk, del pop, de la cultura de tocar en grupos... El año pasado hicimos muchos conciertos para inaugurar mi carrera en solitario y se creó de forma natural una buena piña hasta el punto de estar trabajando en un disco ya firmado entre todos. Por cierto, ensayamos y grabamos en Oleiros y estoy bastante por la ciudad últimamente. También he grabado mi último videoclip, de la canción ‘Regalao’, en el puerto de A Coruña con Natalia Ferviú de directora.

¿Por qué eligió el ‘¡Hola, mi amor!’ de Junco para versionar?

Fue una canción que nos acompañó todo el verano pasado en la furgoneta, en el camerino, en la ducha... hasta acabar cantándola nosotros. Es un clasicazo. La rumba me gusta especialmente y coincidió que nos llamaron para actuar en la gala de fin de año de TVE y la grabamos. Era perfecta en un homenaje a Valerio Lazarov.

¿Qué otros artistas les inspiran?

Escuchamos muchos estilos: rumba, hip hop, música disco, rock, punk, dub... Bebemos de muchos sitios y aunque tengamos un formato de banda de rock siempre estamos con la antena puesta a lo que pasa ahora y siempre escuchamos mucha música hecha en Coruña. En el concierto vamos a reivindicar a Radio Océano, Viuda Gómez e hijos, los Doré o Diplomáticos de Monte Alto. También tengo un disco que compré en el Patachim que se llama Quoruña donde salen Ultracuerpos, Guru Deva, Mistakens o Nouvelle Cuisine que escuché sin parar en su día, además de la Elephant Band, Deluxe y Xoel o SraSrSra.



¿Por qué le fascinan las verbenas?

Es parte de nuestra cultura popular. Los primeros besos, las primeras borracheras, disfrutar con tus vecinos, el acercamiento a la música latina que me encanta... Una verbena es un acontecimiento importante para un pavo de Santiago como yo.



La última. ¿Orejas o filloas?

No hay que comerle la oreja a nadie. Filloas.