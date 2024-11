Canuto Berea, da música coruñesa ao Álbum de Galicia

Canuto José Berea Rodríguez (A Coruña, 1836 - 1891) destacou pola súa transcendencia nas esferas musical, social e política galega e do noroeste peninsular no século XIX xa que, ademais, de intérprete musical e compositor, foi director, docente, axente teatral, editor, alcalde da Coruña e dono da primeira tenda de instrumentos musicais en Galicia. A súa entrada, elaborada pola musicóloga Lorena López Cobas, acaba de incorporarse ao Álbum de Galicia, colección dixital de biografías do Consello da Cultura Galega (CCG). Ademais do texto, a entrada inclúe unha escolma de material sonoro que procede do Arquivo Sonoro de Galicia (ASG).

Descendente dunha familia “con forte presenza na cidade”, destaca López Cobas na súa entrada biográfica, a súa carreira comezou coa interpretación musical. Destacou como violinista e pianista e pronto ampliou a súa actividade ao campo da composición, sendo autor de medio cento de obras. As súas pezas, como 'Un sospiro' e 'La Alfonsina', foron populares no ámbito galego, caracterizándose por se axustar aos gustos da burguesía local, especialmente en salóns e festas.

Mais a súa influencia non quedou acoutada só á música. A partir de 1866, ano en que contraeu matrimonio, a súa proxección social na cidade intensificouse, destacándose tamén na política e nos negocios. Entres os cargos que ocupou, foi alcalde da Coruña, presidente da Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos (coñecido na cidade popularmente como Circo de Artesáns) e membro de diversas entidades culturais e financeiras, como a Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ou o Banco de España. Como alcalde da Coruña, os meses que estivo no cargo, de agosto a decembro de 1889, concentráronse, sobre todo, “na mellora das infraestruturas culturais da cidade”.

A súa tenda musical, Gran Almacén de Música de D. Canuto Berea, converteuse nun referente a escala galega. Fundada na rúa Real da Coruña en 1856, no seu número 38, este comercio foi relevante, incide a entrada do Álbum de Galicia, na difusión da música e a impresión de partituras dentro do contexto local coruñés. Berea, ademais de ser un comerciante, traballou na organización de material educativo e na xestión de dereitos musicais, sendo intermediario entre compositores galegos e editoriais do estranxeiro.

A súa contribución ao desenvolvemento da música galega chegou ata a creación de bandas e orfeóns, cunha labor que abarcou todo o noroeste peninsular, facendo de Canuto José Berea alguén recoñecido e “capaz de influír en todo o noroeste peninsular”. Este artista, empresario e político faleceu prematuramente dunha forte pulmonía, pero a súa herdanza continúa a través das súas composicións e o legado da súa familia, que seguiu despois del coa actividade empresarial e musical, entre eles un descendente seu, o afamado músico Andrés Gaos Berea, que tamén goza dunha entrada no Álbum.