Caluxa Barrientos | “Que la gente venga a conocernos; van a encontrar un buen ambiente y los jardines arreglados”

Caluxa Barrientos (Muxía, 1964) es una pequeña versión de la diáspora gallega del rural a la ciudad, y un paradigma de los orígenes obreros del Barrio de las Flores. Su madre llegó a pie desde Muxía para asentarse en la zona junto a sus diez hermanos. Es algo que lleva tan interiorizado que hace tres años puso en marcha una de las asociaciones vecinales más activas e insistentes en la comunicación con María Pita. Hoy aparcará su agenda de peticiones para disfrutar de unas fiestas en forma de homenaje a todos sus compañeros.

¿Cómo se toman las primeras fiestas sin restricciones?

Con la intención de pasarlo bien, por fin.

Han incluido actividades para absolutamente todas las edades...

Exacto. Tenemos música rock y de baile, hinchables para los niños y talleres de manualidades y actividades para todas las edades.

Son las primeras fiestas post María Pita, ¿no están ya cansados de tanta parranda?

¡Al contrario! Están todos como locos porque empiecen.

Las asociaciones vecinales, normalmente, acaban exhaustas con la organización de los festejos...

Hay que reconocer que está todo muy bien organizado. La plataforma vecinal se involucró al completo y no solo está trabajando de forma desinteresada, sino que todos han aportado de su bolsillo.

Quien no sea del barrio dirá que están todo el día pidiendo cosas...

Nos quejamos, pero porque nos movemos. Mi madre decía “o que non chora non mama”. Somos un barrio olvidado y todo lo que tenemos lo mantenemos nosotros. A mí el Ayuntamiento no me quiere ni ver y cuando hay algo prefieren que no vaya por allí. Lo acaban solucionando todo por teléfono.

¿Cuál es la importancia de una asociación?

Es un lugar para que los vecinos tengan donde ir, quejarse, juntarse e incluso hablar entre ellos. Un espacio para poder decir lo que necesitan. Antes de que existiéramos, esto era un despropósito. La gente mayor y los niños están orgullosos de ser de este barrio.

Hasta en el festival de rock barren para casa...

Lo que queremos es promocionar los grupos del barrio. Ellos son los primeros.

¿Qué llamamiento hace a los otros barrios?

Que vengan a conocernos y a pasarlo bien. Van a encontrar un buen ambiente. La gente está muy ilusionada y unida. Además, ahora por fin tenemos la jardinería arreglada para recibirlos.

A veces parecen una comunidad autónoma...

Tenemos muchas cosas y muchas carencias, pero también mucha gente involucrada en las actividades del barrio y el día a día de los vecinos. Si queremos, nos independizamos, como los catalanes (risas).

No hay un solo día en el que no vayan a llenar el estómago: Churrasco, sardinas, callos, concurso de tapas y de tortillas, ¿quieren para hacerle la competencia a O Castrillón?

Las bases del concurso de tortillas solamente son que la gente coja a granel y toda cuanto pueda (risas). El resto son todo sorpresas para los que vengan.