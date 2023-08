Los Bomberos rescatan el cadáver de un delfín de las rocas al pie del Millennium

Bomberos del Grupo de rescate Acuático (GRA) rescataron de las rocas al pie del Millennium a un delfín de un metro de largo. La recuperación del cadáver se hizo por mar, ante la dificultad de hacerlo por tierra, y se trasladó a San Amaro. Se trata del tercer hallazgo de un delfín muerto en lo que va de semana.

El cuerpo fue localizado antes de las once por un particular que caminaba entre las rocas. Aunque no se sabe cuánto tiempo llevaba allí, el cadáver presentaba signos de deterioro. Es posible que llevara flotando el mar varios días hasta que la resaca lo llevó a la costa. Será la autopsia realizada por el CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños) la que permitirá determinar las causas de su muerte