Los Bomberos apagan un fuego en una casa abandonada en Antonio Ríos

Los Bomberos extinguieron el lunes en la calle de Antonio Ríos un incendio que se había declarado en una vivienda abandonada. No fue un fuego importante: bastaron doscientos litros de agua para sofocarlo. Sin embargo, se trata del cuarto incendio en una estructura abandonada que se declara en un mes.



Por ejemplo, el martes de la semana pasada, a las cuatro de la tarde, se produjo un incendio en un bajo situado detrás del número 28 de la calle Montevideo, en el cruce de la avenida del Alcalde Pérez Ardá con Caballeros. La Policía Nacional investiga las causas del incendio, pero los vecinos sospechan de algún okupa, dado que sujetos marginales han allanado el bajo en repetidas ocasiones, muchos de ellos toxicómanos



El último fin de semana de abril, por ejemplo, los Bomberos acudieron de noche a San Pedro de Visma, donde se había declarado otro incendio en una casa en ruinas, de la que se tiene constancia que había sido ocupada. No se descubrió a nadie en los alrededores, por lo que se sospecha que el okupa se habría dado a la fuga para no tener que responder de lo sucedido. Por último, el día uno, detrás del hospital Materno, ardió una nave abandonada que estaba llena de escombros y otros materiales, con una gran humareda.