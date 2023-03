El BNG, sobre la política de movilidad de A Coruña: "Está en branco"

La concejala del BNG y número 2 de la candidatura nacionalista a las elecciones municipales del 28 de mayo, Avia Veira, participó ayer en la Mesa de la Movilidad, tras la que valoró que el Gobierno local, dirigido por Inés Rey, acudió " en branco e sen medidas concretas".



“Foi unha xuntanza con participación, mais con moitas demandas que continúan sen se resolver”, añadió la edil. Frente a este "baleiro", el BNG considera que “hai moito que facer e que cómpre mudar a perspectiva para construír unha Coruña para as persoas”. Así, Veira anticipó que, de llegar a María Pita, el BNG diseñaría un ambicioso conjunto de medidas para avanzar hacia una ciudad sostenible medioambiental y socialmente. Pondrían el acento en "reconfigurar o transporte público urbano para o deseñar de acordo cos intereses das coruñesas e dos coruñeses, mudando o mapa de liñas, aumentando frecuencias e horarios e garantindo a conexión dos barrios entre si". “Aumentaríamos tamén o espazo para os peóns, faríamos unha cidade accesíbel para todas as persoas, unha Coruña mellor iluminada e con rúas en bo estado”, asegura Veira, para quien también es necesario “elevar os pasos de peóns, pór os tempos dos semáforos á medida das persoas viandantes para poder atravesalos sen ter que correr e dotar a contorna da cidade con aparcadoiros disuasorios, ben conectados co transporte público”.