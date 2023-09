El BNG propone líneas de bus y parking disuasorio para A Grela

La concejala del BNG Avia Veira mantuvo este lunes una reunión con trabajadores del polígono de A Grela, que le trasladaron los problemas de movilidad que se encuentran a la hora de desplazarse, sobre todo los relativos a la falta de plazas de aparcamiento y a la insuficiencia del transporte público.

“Estamos aquí respondendo a unha demanda de traballadoras e traballadores do propio polígono que denuncian os graves problemas que teñen á hora de se desprazaren aos seus postos de traballo”, indicó Avia Veira. Estos problemas, señala, "condiciona, e moito" el acceso de los trabajadores. “Hai anos que vimos denunciando que se non tes un vehículo privado non podes vir traballar ao Polígono de Agrela. E tal e como están os prezos dos automóbeis, dos combustíbeis e dos seguros, non todo o mundo se pode permitir o luxo de ter un coche”, remarca Veira.

La concejala compartió con los trabajadores tres propuestas para minimizar los problemas de movilidad. “A primeira proposta é a habilitación de aparcadoiros disuasorios no polígono para aquelas persoas, por exemplo da comarca, que se vexan obrigadas a viren en vehículo privado. A segunda é que eses aparcadoiros estean ben conectados con transporte público. Unha liña de buses que debe pasar por eles cada cinco minutos co obxectivo de trasladar as e os traballadores aos seus traballos”, relató, para explicar la tarcer, que es la de poner en valor las vías de tren que hay en la zona para poner en marcha un ferrocarril de proximidad e el entorno de la ciudad y el área.

Además, Veira pidió que se garanticen las buenas condiciones de visitibilidad: “Hai traballadoras que saen dos seus traballos ás 22 horas e que se senten inseguras pola falta dunha iluminación adecuada. E ás veces teñen que ir de pé durante longos traxectos até o lugar onde tiveron que aparcar o seu automóvil”.