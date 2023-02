El BNG presenta alegaciones al plan de urbanización de San Pedro de Visma

La concejala del BNG y número dos de la candidatura a la Alcaldía de A Coruña, Avia Veira, anunció que su formación ha presentado alegaciones al plan de urbanización de San Pedro de Visma. En concreto se trata de alegaciones contra aspectos que consideran que atentan contra los principios de la Agenda Urbana 2030 aprobada por la Junta de Gobierno local el pasado año.

En ese documento, señalan, se establecía como objetivo proteger y promover el "rico y diverso" patrimonio cultural y natural de la ciudad y eso signfica, dice Avia Veira, dilvulgarlo y hacerlo accesible para todos los vecinos. "O que estivo a exposición pública neste último mes foi o proxecto de urbanización do sector 2 de Visma. Ese documento establece como se distribúen as rúas, como se materializa a subministración da auga e demais cuestións relativas ao proceso de urbanización. Mais non determina en absoluto nin as alturas nin a edificabilidade", esclareció.

Por ello, el BNG ciñe sus alegaciones a las cuestiones que están sobre la mesa en el actual trámite: "Para alegar sobre as alturas ou sobre a edificabilidade o que tería que estar en exposición pública é unha mudanza do PXOM que, por suposto, si sería desexábel porque precisamos un PXOM adaptado ás necesidades do século XXI e que permita desenvolvementos urbanísticos sustentábeis", afirma Avia Veira.

"Obviamente no BNG, estamos en contra de inmóbeis de 20 plantas que, aínda por riba, dan sombra a edificios do Ventorrillo e estamos en contra de que a densidade de edificación resulte na eliminación de arborados e zonas de Visma de alto valor natural. Mais, reiteramos, o Plan de Urbanización non vai sobre estes aspectos", indicó la edil. "O BNG, e quero enfatizar isto, non comparte en absoluto os principios do PXOM de 2013. Por iso votamos en contra del no Pleno e por iso tamén o denunciamos xudicialmente", aseguró.

De esta manera, el BNG alegó contra el plan por no proteger adecuadamente los elementos patrimoniales del conocido como Viaxe de Visma, el antiguo sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. "Hai mesmo un informe do arqueólogo municipal que sinala que hai máis restos que cómpre salvagardar", señaló Veira. La segunda de las alegaciones tiene que ver con el hecho de que el plan de urbanización no respete el curso fluvial de San Pedro de Visma: "Aquí se incumpre flagrantemente a propia normativa do PXOM segundo a cal o curso fluvial debe incorporarse ás zonas libres de edificación neste sector 2 de Visma. Non só non se fai iso, senón que se introduce un tanque de tamizado e canalízase o curso no canto de deixar que aflore e que sexa visíbel". Por último, el BNG apunta que el plan incumple los objetivos estratégicos de la Axenda Urbana 2030, según la cual se debe proteger el patrimonio urbano. "Por tanto, non protexer adecuadamente os elementos arquitectónicos da Viaxe de Visma nin o curso fluvial atenta contra os obxectivos estratéxicos da Axenda Urbana 2030. Daí as nosas alegacións", concluyó Veira.

As Percebeiras

Además, la concejala evaluó la noticia según la cual la inmobiliaria Metrovacesa está dispuesta a rebajar las alturas de la urbanización que proyecta para As Percebeiras, en Labañou. "Iso é un movemento puramente empresarial", dijo, "un intento de procurar apoio social tendo en conta a grande mobilización veciñal contraria a ese proxecto de colocar mamotretos ao pé da nosa costa".

"Ni 20 nin 9 alturas. O proxecto das Percebeiras é propio dun urbanismo depredador. Significa eliminar unha zona verde urbana pegada ao mar. É contrario a calquera urbanismo moderno que se propoña loitar contra o cambio climático. Arrasa cun hábitat de especies que son únicas. Non debe ter cabida na nosa cidade. O que hai que facer é reformular o Plan Especial de Labañou para aquilo ser a zona verde que si precisa o barrio de Labañou", certificó Avia Veira.