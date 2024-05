BNG y PP instan al Estado a participar en el proyecto de la fachada marítima de A Coruña

El anuncio del encuentro que tendrá lugar mañana entre la alcaldesa, Inés Rey, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para abordar el futuro de la fachada marítima es una noticia celebrada por los grupos de la corporación municipal, que piden la participación del Estado en las negociaciones. El portavoz del BNG en A Coruña y presidente de la Comisión Especial de la Fachada Marítima, Francisco Jorquera, aplaude que “por fin” se retomen las conversaciones entre las administraciones públicas, pero considera que esto no es suficiente: “Cómpre que tamén se implique o Estado”.



“É imprescindíbel que participe no diálogo o Goberno central. O porto da Coruña depende de Portos do Estado e tamén é indispensábel o concurso do Adif, igualmente un organismo estatal, dado que a estación de mercadorías está no peirao de San Diego”, apunta Jorquera. Por lo demás, subraya el portavoz nacionalista, “a maior parte da débeda do porto é co Estado, a consecuencia da construción de Punta Langosteira e calquera deseño de futuro da fachada marítima debe pasar pola condonación dese débito ou por unha solución económica análoga”. Por último, Jorquera insta a asegurar las vías de financiamiento partiendo de la premisa de “mantemento da titularidade pública dos terreos portuarios”.

Comparecencias

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, trasladó ayer su propuesta de comparecencias en la Comisión Especial de la Fachada Marítima al presidente de la misma, Francisco Jorquera, además de manifestar su acuerdo con la formulada por el BNG. “La fachada marítima es el futuro de la ciudad. Debemos afrontarlo y construirlo entre todos, sin prisa pero sin pausa, y sobre todo con buena letra”, indica.



En primer lugar, la formación propone que comparezca Pilar Parra Serrano, directora corporativa de Puertos del Estado y presidenta de la Comisión de Normalización Económica de dicho ente, para que informe a la comisión sobre los detalles del crédito vigente y acerca de posibles soluciones para la condonación de la deuda. Además, el PP considera “necesaria” la comparecencia de Fernando Vidal Raposo, presidente de Ausport; el presidente de la Lonja, Juan Carlos Corrás; y Enrique Urcola Fernández-Miranda, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, apeló este miércoles a la búsqueda del “entendimiento” entre las administraciones implicadas para el diseño de la fachada marítima. Blanco apeló a “esperar” al contenido de la reunión entre Rey y Rueda, aunque convencido de que también habrá contactos de la regidora con el Ejecutivo central, del que ha dijo que está “con la mano tendida” para llegar a acuerdos.