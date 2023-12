El BNG lleva al pleno de A Coruña las críticas a la elaboración de la RPT municipal

El BNG llevará al próximo pleno de A Coruña las críticas de la junta de personal municipal ante el proceso de elaboraciónn de una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo). “Considera o Goberno Local que a súa política en materia de persoal é axeitada?”, es la pregunta concreta que el concejal David Soto planteará en la sala de plenos.

Y es que los empleados municipales critican la "falta de transparencia" por parte del Gobierno local. “Non é de recibo que o Goberno Local non informe debidamente á representación das e dos traballadores do Concello sobre un asunto que as e os atinxe directamente. Nada saben nin dos avances, nin dos prazos, nin dos informes que en teoría avalarían as mudanzas que se pretenden facer na RPT”, denuncia Soto.

En lo que va de mandato, recuerda el Bloque, los nacionalistas ya han trasladado varias cuestiones laborales al pleno, además de denunciar el abuso de la figura de las comisiones de servicio, un asunto que llevó a un juzgado a abrir diligencias.