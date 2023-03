El BNG exige que Alfonso Molina tenga carril bus y la Marea que no sea una autopista

Ni BNG ni Marea Atlántica están satisfechos con la reforma de la avenida de Alfonso Molina presentada por el Ayuntamiento de A Coruña este martes. Los nacionalistas echan en falta un carril bus para fomentar el uso del transporte público, mientras que desde la Marea critican que con la renovación, la zona se convierta en una "autopista".

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera, asegura que no aparece en la reforma "unha aposta decidida polo transporte público", que concretaría en la habilitación de un carril VAO, es decir, para vehículos de alta ocupación, como los autobuses, como vía para fomentar el uso del transporte público. La propuesta de la implantación del carril VAO en Lavedra, como también la futura reforma de la avenida de A PAsaxe, figuraba en una moción defendida por el BNG y aprobada en el pleno municipal de diciembre de 2022. “Infelizmente esa proposta non figura no proxecto presentado onte, un proxecto que non se adecúa ás necesidades da mobilidade na área metropolitana da Coruña. É máis un proxecto para o século XX do que para o século XXI”, valora Jorquera.

Además, el BNG considera que con respecto a este proyecto “son necesarias realidades e non anuncios, sobre todo anuncios en época preelectoral”. Así, subraya que en el los presupuestos de 2023 solo aparece una partida de un millón de euros para la reforma de Alfonso Molina y que los partidos en el Gobierno del Estado votaron en contra de la enmienda del BNH a esos presupuestos para que la dotación se incrementase hasta los 5 millones de euros.

Por su parte, desde la Marea Atlántica, su candidato a la Alcaldía, Xan Xove, abogó por que se reconduzca el proyecto para que Alfonso Molina sea "unha avenida ao servizo da nova mobilidade metropolitana en lugar dunha autoestrada", además de criticar también el componente electoral, al igual que sus homólogos del BNG. “En Alfonso Molina, Inés Rey tiña que escoller entre unha foto rechamante a 60 días das eleccións ou desenvolver unha alternativa verde, saudable, innovadora e con perspectiva metropolitana para o principal acceso da Coruña. Por desgraza, escolleu a foto. A partir do 28 de maio reconduciremos o proxecto”, afirma Xove.



“Temos a oportunidade de afrontar o desafío de Alfonso Molina, por onde se moven cada día case 120.000 vehículos, cunha perspectiva de futuro, transformando o que é unha autoestrada polo medio da cidade nunha avenida máis integrada cos barrios das súas beiras, máis flexible para facer fronte aos momentos de sobrecarga de tráfico, cunha maior aposta polo transporte público e unha mellor conexión cos desprazamentos a pé e en bicicleta. En lugar diso temos unha proposta de hai trinta anos, propia do pasado, con máis carrís, máis coches e máis atascos na praza de Ourense. Non é o que A Coruña precisa, nin o que unha mobilidade do século XXI demanda”, resume el candidato de la Marea.

Xove también hizo hincapié en la "contradición" que supone que un Ayuntamiento y un Ministerio de Transportes que suelen “falar en verde sobre peonalizar, fomentar a mobilidade alternativa, implantar zonas de baixas emisións e combater o cambio climático”, al final escojan “facer en gris e pensando principalmente no coche, coma en Alfonso Molina ou na ampliación prevista na Ponte da Pasaxe. As

consecuencias pagarémolas despois coa saturación da cidade cos vehículos procedentes da área metropolitana”.

Al respecto, recuerdan que la reforma de Lavedra pactada en el mandato de Xulio Ferreiro tenía en cuenta la conexión de la avenida con los barrios, la incorporación de un carril para el transporte público y las bicis, así como la pacificación del tráfico con la reducción de la velocidad reducida a 70 por hora.