El BNG denuncia que el decreto de proyectos estratégicos solo sirve para concentrar en Lage "actuacións de moitos cartos"

"O fío condutor do decreto sobre os proxectos estratéxicos da cidade é o de dotar o portavoz do Goberno Local -José Manuel Lage Tuñas- de amplas competencias” en actuacións que mobilizan moitos cartos”. Es la denuncia que hacen desde el BNG ante este decreto que, señalan, concentran "nunha soa persoa todo o poder decisorio sobre os proxectos estratéxicos da cidade e converte en papel mollado a remodelación do Goberno Local feita en xuño pasado”.

Así lo considera el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, quien llevará el asunto al pleno del jueves en forma de pregunta oral: “Considera o Goberno Local que todos os proxectos da cidade son estratéxicos?”.

Jorquera asegura que con la remodelación municipal de junio "parecía que a alcaldesa rectificaba timidamente e tomaba nota das críticas formuladas polo BNG ao Goberno local por arrancar o presente mandato cunha estrutura tan xerarquizada e con tanta acumulación de competencias en poucas persoas".

Sin embargo, el decreto de ordenación e impulso de proyectos estratégicos de la ciudad para el mandato 2023/2027 supone que esta "rectificación" se convierte "en papel mollado". “Con este decreto volvemos ao punto de inicio”, censura Jorquera.

Además, el portavoz nacionalista critica que ámbitos muy relevantes de la acción política municipal quedan fuera de estos planos estratégicos, como el plan de humanización e inversión en los barrios, uno de los aspectos centrales del acuerdo presupuestario alcanzado entre BNG y PSOE. "Tampouco hai ningunha alusión nin á política social -no acordo orzamentario fálase de fortalecer os servizos públicos e as prestacións municipais-, nin á cultura nin á política pública de vivenda, a non ser que se entenda por política pública de vivenda simplemente impulsar novos desenvolvementos urbanísticos como o de Visma e As Xubias”, denuncian.

Además, queda fuera el deporte, salvo que se considere que as carencias desta cidade en materia de equipamentos deportivos e fomento da práctica deportiva se resolven coa candidatura a ser sede da mundial do fútbol masculino 2030”.