El BNG de A Coruña pide que continúe el mercado ecológico de San Agustín

El BNG denuncia que la continuidad del mercado ecológico y de proximidad de San Agustín no está asegurada, ya que en este mes de abril vence la concesión y la empresa que gestiona no estaría interesada en renovar el contrato debido a las elevadas tasas que tendría que abonar. Es por ello que el portavoz en A Coruña y candidato a la Alcaldía, Francisco Jorquera, ha registrardo un ruego oral de cara al próximo pleno para que instar al Ayuntamiento a que “realice cantas xestións sexan necesarias para asegurar a continuidade do mercado ecolóxico e de proximidade de Santo Agostiño”.

Así, emplazan a que se reúna con los productores que venden el fruto de su trabajo en el mercado con vistas a “consensuar fórmulas que aseguren a súa continuidade”. En la exposición de motivos del ruego oral Jorquera recuerda que San Agustín alberga semanalmente desde 2015 un mercado de productos ecológicos que “permite aos produtores da Coruña e da súa contorna exhibir e vender os seus produtos, fomentando a economía de proximidade e o consumo de alimentos ecolóxicos e saudábeis”. Además, los nacionalistas apelan a la continuidad de este espacio porque permite potenciar el propio edificio, “obra dos arquitectos Santiago Rey Pedreira e Antonio Tenreiro, convertido desde a súa construción nos anos 30 do século XX nun referente de modernidade arquitectónica nunha zona emblemática da cidade, con destaque para a súa cuberta parabólica, inspirada no Mercado de Reims”.