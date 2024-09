El BNG de A Coruña homenajea a Pedro Galán Calvete asesinado en 1936

Un centenar de personas se reunieron este sábado en el cementerio de San Amaro para, delante de su tumba, rendirle un emotivo tributo a la memoria de Pedro Galán Calvete, el joven coruñés de 19 años que fue asesinado en septiembre de 1936 por "aqueles que odiaban os seus ideais galeguistas, nacionalistas e progresistas, aqueles que instauraron un réxime de terror e opresión que se prolongou durante catro décadas", señalaron desde el BNG.



En el acto, que comenzó con una ofrenda floral, tomó la palabra el historiador y profesor de la Universidade da Coruña Narciso de Gabriel, quien hizo un recorrido por la breve biografía de Galán Calvete y por las circunstancias históricas que marcaron su vida, desde su infancia como alumno de la Escuela de Enseñanza Gallega promovida por las Irmandades da Fala, hasta su apasionada adolescencia como activista político -secretario de Organización de las Xuventudes Galeguistas- y social -fue uno de los fundadores del Club do Mar de San Amaro.



“Foi detido o 10 de setembro de 1936 e, seis días despois, apareceu o seu cadáver”, relató Narciso de Gabriel, quien, para dibujar un retrato del galeguista, aludió al trabajo de investigación hecho por Xosé Manuel Carril -exfportavoz del BNG en el Ayuntamiento y profesor de derecho de la UDC. “Carril destaca tres trazos especiais na personalidade deste mozo ao que hoxe lembramos: a madurez, o compromiso con Galiza e a inocencia. Porque Pedro foi ante todo unha persoa sinxela e limpa de corazón, unha persoa que coidaba que a divulgación e a posta en práctica dos seus ideais non facía dano a ninguén. De aí que non fuxira no verán do 36, aínda que tivera oportunidade de facelo”, remarcó en un acto en el que también hubo una representación de la familia y la gaiteira Erea Estévez Campos interpretó el himno gallego.