El BNG de A Coruña califica de "escandalosa" la concesión de la licencia del festival Wake up and dream

El BNG de A Coruña llevará a pleno la concesión de la licencia del festival Wake up and dream que se celebró en la ciudad. "Se traspasou todos os límites do 'ti vai facendo", denunció la concejala nacionalista Avia Veira criticó la concesión de la licencia del festival Wake up and dream el mismo día del evento, que consideró "escandalosa". Veira señaló que el Ayuntamiento concedió la licencia solo horas antes de que tuviera lugar el evento que se celebró en el monte de San Pedro, que es un entorno natural protegido y donde se superó en casi 50 los decibelios permitidos.

Pero es que, además, el Bloque recuerda que faltaba el preceptivo informe del servicio de extinción de incendios y salvamento. Falta la documentación referida a la seguridad y medioambiental. El servicio de Calidad Acústica no pudo presentar un informe porque, simplemente, no contaba con los datos necesarios y advirtió que se encontraba en un entorno natural protegido por el Plan de Acción contra el Ruido y que haría falta un informe específico sobre las islas de San Pedro, espacio natural de interés local. "Aún así, o Goberno local deulle licenza", concluyó Neira.

Es evidente, entonces, que no se cumplió la ordenanza acústica. Sobre todo porque se escuchó tan lejos como O Ventorrillo e incluso en la Domus. "Vemos que os decibelios se superaron dunha maneira evidente. Houbo medicións de particulares que se achegaron ao propio festival e superaron os cen decibelios", continuó.

También consideran "absolutamente escandaloso" que se concediera la licencia a las 19.58 del 14 de julio, pocas horas antes de que comenzara el evento. "Se traspasaron todos os límites. Isto non se pode repetir. Desde o Bloque non o imos consentir. Estaremos moi atentas aos próximos eventos culturais. Este expediente é unha auténtica trapallada. Se chega a acontecer algo, estaríamos ante unha neglixencia absoluta", denunció.