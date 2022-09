El BNG se abre a negociar con el PSOE y la Marea los nuevos presupuestos

El terremoto que ha provocado la nueva concejala, Susana Soneira, al recoger su acta sin sumarse al grupo municipal de la Marea Atlántica, sigue afectando al Ayuntamiento. Ayer, el portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, se posicionó al apostar por un acuerdo preferente al Gobierno local, a la Marea Atlántica y al propio grupo nacionalista. Es la única forma de evitar el “cambalache”, como lo denominó Jorquera, que supondría poner en pie de igualdad a las concejalas no adscritas: Soneira e Isabel Faraldo, de Podemos, que el portavoz nacionalista considera que no tienen legitimidad, al haber abandonado el grupo municipal.



Conviene recordar que, a día de hoy, el Gobierno local tiene nueve votos, a los que hay que añadir otro, el de Mónica Martínez, que abandonó a Ciudadanos, pasó un tiempo como unidad no adscrita y se unió al Gobierno local como concejala de Deportes. El PP tiene nueve concejales pero ha cambiado cuatro veces de portavoz, y la Marea Atlántica comenzó el mandato con seis, pero pronto Unidad Podemos decidió separarse de la lista e Isabel Faraldo se convirtió en no adscrita. Ahora le sigue Susana Soneira que, pese a figurar en la lista, no se considera comprometida con el proyecto, puesto que ella aceptó por compromiso con el anterior alcalde, Xulio Ferreiro, que también dejó su cargo en la oposición.



“Cantos de serea”

El propio grupo municipal del PSOE no ha estado exento de sobresaltos. El más grave fue la dimisión del concejal de Juan Díaz Villoslada, en marzo de este año. En contraste, Jorquera destaca la solidez del pequeño grupo nacionalistas “a honrosa excepción”, compuesto por la concejala Avia Neira y él mismo, y asegura estar preocupado por la “inestabilidade” que está afectando a todo el mandato y que compromete la negociación de los presupuestos. “Empeza a haber cantos de serea para contar co BNG”, aseguró.



Jorquera recordó que al inicio del mandato se había firmado un compromiso (por el que Inés Rey consiguió el apoyo de la Marea y el BNG en su investidura), compromiso que el PSOE incumplió en dos ocasiones: primero, cuando prorrogó los presupuestos de 2020 a 2021 y segundo, cuando pactaron los presupuestos de este año de manera bilateral con la Marea Atlántica.



Pero el BNG está dispuesto a negociar de nuevo, aunque pone por delante el cumplimiento de las condiciones por las que firmó el acuerdo de investidura.



Legitimidad

A juicio del BNG, la negociación tiene que ser entre grupos municipales, sobre todo con los que ha pactado el Gobierno local. “Os grupos municipais representan as forzas políticas que concurreron as eleccións municipais, e teñen lexitimidade, e non se pode conceder en absoluto un rol equivalente ás concelleiras non adscritas. O BNG non se vai prestar a ningún cambalache. Sempre dixemos que si unha persoa se presenta cunha lista, e se desvencella de ella, o lóxico é que renuncie”, declaró el portavoz del BNG.



Para Jorquera, es cuestión de principios que la negociación se realice entre el PP, el PSOE, la Marea y el BNG, pero sobre todo estos últimos, dado que se trata de conseguir unos presupuestos “progresistas”. “O BNG non pone ningún veto e no 2021 houbo un acordo entre o BNG, a Marea e o PSOE, pero non nos vamos a prestar a xogos trileiros”, insistió.



En la negociación, Jorquera volverá a poner en marcha sus reivindicaciones: una bolsa de viviendas en régimen de alquiler, la creación de un programa de dinamización del comercio, con una bolsa de bajos para alquiler, dar la mejor solución posible al personal de bibliotecas para gestionar la red a través de la gestión directa o la constitución de un consorcio para acometer la transformación de los muelles. El BNG deja el balón en el campo del Gobierno local que, ya le hizo un guiño en el último pleno, pero que por el momento, no se posiciona.