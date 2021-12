El Ayuntamiento mantendrá la Cabalgata de Reyes si las restricciones lo permiten

El Gobierno municipal tiene pensado seguir adelante con la Cabalgata de Reyes siempre y cuando la situación sanitaria y las restricciones lo permitan. El portavoz del Ejecutivo local, José Manuel Lage Tuñas, afirmó ayer que no está en los planes del Ayuntamiento imponer más medidas que las acordadas por la Xunta.





“Seguimos con máxima atención todas as novidades que poida haber respecto da pandemia e nesa liña actuaremos de forma coordinada. Non se deben adiantar acontecementos cando estamos case vivindo hora a hora as decisións que se toman”, apuntó Lage, quien brindó, “coma sempre, a máxima colaboración do Goberno municipal para manter o equilibrio entre a protección da saúde e a actividade habitual da vida cotiá dos coruñeses” y apostó por “non impoñer máis medidas que as que as autoridades sanitarias acorden”.





Figurantes

Por otra parte, el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto Municipal de Cultura y Espectáculos (IMCE), acaba de publicar el listado de niños admitidos para participar como figurantes en la Cabalgata de Reyes, que se celebrará, en principio, el próximo 5 de enero.





La lista provisional está disponible en la página web municipal y en ella aparecen, también, los excluidos o los que deben modificar su solicitud por diversos errores. Las personas que deseen presentar alegaciones tendrán de plazo hasta las 23.59 horas de hoy, día 28.





El paseo habitual de Sus Majestades de Oriente por la ciudad partirá desde Os Mallos con un recorrido que recupera la normalidad y que visitará todos los barrios coruñeses durante todo el día, apuntó el Ayuntamiento.