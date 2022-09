El Ayuntamiento de A Coruña promete adquirir más máquinas para limpiar las calles

El aspecto sucio de las calles de la ciudad es algo que ha saltado a la actualidad últimamente: manchas en el suelo, que parecen indelebles, en aceras y calzadas, transmiten esa impresión de falta de higiene. El sindicato STL, mayoritario en la concesionaria FCC-Ingaser, que se encarga de la limpieza viaria, denunció que faltan máquinas para llevar a cabo el trabajo y ayer, la alcaldesa, Inés rey, señaló que “estamos mejorando ese contrato para que pueda haber maquinaria más específica, más precisa”. La limpieza de la ciudad, reconoció, “nunca es suficiente, pero trabajamos día a día para mejorarla”. Y es por eso que se ha pedido un refuerzo de maquinaria para poder hacer actuaciones en profundidad de todos los barrios.

La cuestión es que la concesionaria solo dispone de máquinas fregadoras, una por contrato y otra recuperada y puesta a punto del anterior contrato, según denuncian desde el sindicato. Miguel Ángel Sánchez Fuentes, su secretario general, señala que el baldeo que se realiza habitualmente no puede borrar las manchas más resistentes.

“El pliego de condiciones está mal hecho, y lo advertimos en su día”, critica Sánchez. Efectivamente, es posible ver a menudo a los barrenderos baldeando las calles de la ciudad pero el baldeo mueve los detritus, y el agua los arrastrada hasta el sumidero por el que desaparecen el polvo, las colillas o las hojas. Para arranchar la suciedad incrustada, a veces producto de los lixiviados que a veces gotean de los camiones de basura. Según él, además de las dos decapadoras que se encuentran hoy en día de servicio, harían falta cuatro o cinco más: “Se espera recibir dos más en breve, pero aun así no serán suficientes para cubrir la ciudad”.

Pero no se trata de maquinaria solamente. STL denuncia que falta personal, por lo menos unos quince operarios. Además, está el problema de las malas hierbas, que los vecinos suelen denunciar creciendo en las aceras. Existen equipos específicos para arrancarlos pero no resulta nada fácil porque desde hace años está prohibido el uso de productos fitosanitarios y el vinagre no es tan efectivo.