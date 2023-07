El Ayuntamiento comienza a cercar con radares los accesos a la ciudad

Como parte del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que tiene que estar lista en diciembre por realizarse con fondos europeos, el Ayuntamiento está instalando radares en los principales puntos de acceso a la ciudad. La idea es que a menos velocidad, menos emisiones. Y también, menos accidentes. Por eso el primer lugar donde se ha instalado es la Tercera Ronda, a la altura del cruce con Severo Ochoa, un punto negro que ha registrado numerosas salidas de vía, aunque muy pocos heridos graves.

De momento, los radares no están activados. En realidad, no son más que cajas, porque el Ayuntamiento solo dispone de do de estos sensores que irá rotando en su localización, pero podrían ponerse en marcha en cualquier momento de este mes, aunque el Ayuntameinto ha asegurado que se advertirá por anticipado. Se trata de un sistema mixto, y vigilará ambos sentidos.

A lo largo de los próximos meses se seguirán instalando otros radares en zonas tan relevantes como Alfonso Molina, la avenida de A Pasaxe, la de Salgado Torres, la de Finisterre o la carretera de Baños de Arteixo. De esta manera, no quedará ningún acceso a la ciudad que no esté vigilado por radares.