El Ayuntamiento amplía las concesiones a los placeros de Monte Alto afectados por las obras

El Ayuntamiento de A Coruña ha prorrogado por un plazo de diez meses la duración de las licencias de los placeros del mercado de Monte Alto, una decisión que viene dada por las obras de renovación que se están acometiendo en la plaza y que ha obligado a trasladar los puestos a un lugar provisional en Indalecio Prieto. La mudanza se inició este lunes y está previsto que los puestos de Indalecio Prieto abran a finales de este mes.

A estos diez meses extra se le suma además una posible prórroga por cinco años más, ya contemplada en la licitación de los puestos. De esta manera, los placeros son compensados por las obras y todos completarán sus periodos de concesión en el nuevo mercado.

A final de año, y basándose en el análisis previo del funcionamiento del mercado provisional en Indalecio Prieto, la Concejalía de Comercio, Mercados, Consumo e Barrios evaluará si procede la ampliación del plazo de suspensión de las concesiones. “As obras de renovación do mercado de Monte Alto son unha intervención fundamental para dar resposta ás necesidades do barrio, que gañará en servizos e tamén no referente á calidade dos seus espazos urbanos. Serán 26 meses de traballos para dar forma á nova instalación, e o noso compromiso é e seguirá sendo firme á hora de lles axudar ás praceiras e aos praceiros de Monte Alto na súa estadía provisional na praza de Indalecio Prieto”, destacó la alcaldesa, Inés Rey.