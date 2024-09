Así es el nuevo Cambalache de A Coruña

Si hay un establecimiento que ha resistido la embestida de las hordas de comida internacional ese es Cambalache, la fusión italo-argentina que, a sus 40 años, goza de una salud envidiable. La mejor prueba es la última apertura en el barrio de Matogrande y que eleva a 12 el número de restaurantes en toda Galicia, 5 de ellos en la ciudad.

El nuevo Cambalache inicia su andadura en la calle Enrique Mariñas Romero, en el número 5, y se une a los de María Pita, avenida Barrie de la Maza, paseo de Ronda y Marineda City. La particularidad del recién llegado será el no disponer de servicio de mesas, ya que toda la producción se enfocará a domicilio y para recoger. O, como dirían los modernos, take away y delivery.

Orencio Reigosa y Juan Cives convivieron hace cuatro décadas una fórmula entonces revolucionario y ahora todavía muy vigente y bajo la dirección de las mismas familias.