El área sanitaria logra rebajar los 14.000 casos activos de coronavirus

El área sanitaria de A Coruña y Cee lograba rebajar ayer la barrera de los 14.000 casos activos de coronavirus tras pasar más de dos semanas por encima de este valor.



Fueron concretamente 16 las jornadas en las que el área estuvo por encima de las 14.000 personas contagiadas al mismo tiempo, llegando a sobrepasar las 16.000 en varias jornadas.



La actualización de los datos de la pandemia que ofrecía ayer el Servizo Galego de Saúde (Sergas) cifraba en 13.850 los casos activos de covid en el área, 515 menos que el pasado domingo y 2.000 menos que ocho días antes.



Este descenso, el tercero consecutivo, se da en el momento en el que el área coruñesa encadenó su segunda jornada seguida sumando menos de un millar de nuevos contagios, algo que no ocurría desde el pasado 9 de enero, el último día antes de que se empezasen a contar las infecciones de mil en mil por día.



Fueron 952 los nuevos contagios comunicados por las autoridades sanitarias en las últimas horas (920 el domingo), que permitieron que el alto volumen de altas epidemiológicas doblegue la curva del virus.



Y es que ayer se cumplían once días seguidos con más de 1.000 curaciones por día. El Sergas comunicaba ayer otras 1.467, que hacen que las personas que han superado el virus en los últimos once días sean más de 15.000.









Presión asistencial





Mientras tanto, el número de pacientes internados en centros hospitalarios contagiados con el virus eran ayer 178, cuatro más que al cierre de la pasada semana y 27 más que hace una semana, lo que deja ver que el aumento es mucho más bajo de lo que lo fue en el caso de los contagios.



Así, de los 178, 165 están ingresados en el Chuac, doce de ellos con un pronóstico más grave, que están siendo atendidos por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Los trece restantes se reparten por tres hospitales: diez en planta del Virxe da Xunqueira de Cee, uno en la UCI del HM Modelo y dos en planta del QuirónSalud.









Incidencia





La incidencia en las comarcas de A Coruña y Betanzos se mantuvo en valores similares a los del pasado domingo, con altibajos según el municipio.



Así, mientras en A Coruña, Culleredo, Oleiros o Bergondo subía, de manera muy ligera, en otros como Arteixo, Betanzos, Sada u Oza-Cesuras bajaba, también de manera ligera.



No obstante, a pesar de los cambios, los valores de incidencia a catorce días siguen en cifras muy elevadAs, como es el caso de la ciudad herculina, donde se registraban ayer 3.270,5 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, por debajo de localidades como Arteixo (3.344) o Culleredo (3.823).