Angelus Apátrida | “En Galicia hay un montón de bandas brutales”

Esta noche se celebra en Santa Margarita una nueva edición del Festival Independiente Rock Coruñés (FIRC), que visitará la banda de thrash metal Angelus Apatrida (00.45 horas), que hace tan solo unos días que presentaron el primer adelanto del que será su próximo disco y que adelantan algún "trallazo extra" para esta noche.

¿Qué se podrán esperar los asistentes a vuestro concierto de A Coruña?

Pues estamos en plena época de festivales veraniegos, así que tocaremos un buen set que llevamos en estas fechas. En el FIRC tendremos algo más de tiempo, así que habrá un par de trallazos extra!

Giráis por toda Europa, ¿véis muchas diferencias entre países en la recepción de estilos como el thrash metal?

Cada país tiene su rollo por decirlo de alguna forma. En algunos la gente es más tranquila, escucha el concierto de una forma más atenta. En otros, incluida España, la gente lo aborda de una forma más pasional y loca. Cada uno lo disfruta a su forma.

¿Y cómo véis el panorama del metal en general en España en la actualidad?

A mi me parece que está muy bien. Aunque en este país parece que imperan otros estilos, hay una escena muy buena. En Galicia hay un montón de bandas brutales que personalmente me encantan. Hay buena salud, sigue habiendo circuito y creo que todos intentamos aportar nuestro granito para que siga manteniéndose así. Espero que por muchos años.

Acabáis de estrenar 'Cold', el single de vuestro próximo álbum, ¿que se podrá escuchar en ese próximo trabajo?

No somos muy objetivos con nuestra música, al menos yo, personalmente, no sé opinar con la misma claridad que una persona que oiga el disco unas cuantas veces. Pero creo que tiene un montón de canciones con todos los elementos que han definido nuestra música, especialmente nuestros tres anteriores trabajos. Nos gusta ofrecer cosas nuevas, no estancarnos y crear la música que realmente sentimos.

Viendo la agenda apretada de conciertos, ¿cómo suele ser vuestro proceso de composición? ¿Sois de los que os encerráis una temporada para hacer un disco o de componer en la furgoneta?

Siempre es difícil. Como bien dices, al tener una agenda a tope, es muy raro tener tiempo en casa. Ha habido dos semanas de descanso alguna vez, pero aunque tengas tiempo todo depende de cómo se siente uno al componer, de la inspiración vamos. Nunca componemos de gira. Anotas de vez en cuando alguna idea, una melodía, una letra… pero todo el trabajo lo hacemos en casa. No vivimos en el mismo sitio ya, así que intercambiamos muchos mails con ideas. Es lo que llevamos haciendo en los últimos discos y de momento nos funciona bien.

El 20 aniversario os pilló con la pandemia de por medio, ¿planeáis ya algo para celebrar los 25 años?

De momento no. Seguro que algo especial se nos ocurre, pero mientras podamos seguir creando música, editando discos y salir a carretera es más que suficiente. Ya veremos!

Acerca de vuestros orígenes, ¿veis que en la actualidad haya más cabida o más facilidad para nuevos grupos de metal, en general, que cuando empezasteis?

Hay gente que dice que no. Yo pienso que hay más herramientas y sí que se pueden hacer muchas cosas. Nosotros éramos de la misma ciudad, de barrios cercanos y colegas, tuvimos suerte de juntarnos y tener una misma idea y dirección. Pero hoy en día puedes trabajar mucho online, puedes grabarte en casa y trabajar mucho más rápido que antaño. Lo que hay que tener es ganas y no rendirse, poco a poco y trabajando salen las cosas.

Y en vuestro caso concreto, ¿mirabais a algún otro grupo o banda como referentes?

Si claro. Nosotros no renegamos de ninguna influencia. Seguimos oyendo los mismos discos, nos encanta el metal, lo clásico, lo nuevo... Oímos muchos estilos, si la música es buena no hay límite para eso. A todos nos encanta Iron Maiden, Megadeth, Pantera y mil grupos. A mi personalmente me fascinan desde Van Halen hasta U2. Crecí con mucha buena música en casa, fui afortunado en ese sentido.

Por último, además de ese nuevo disco, ¿qué os depara el futuro?

Saldremos por Europa con Death Ángel y Sacred Reich en octubre y noviembre y seguiremos con la gira peninsular, que nos llevará que muchos sitios.