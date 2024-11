Los amantes de la cultura nipona se dan cita en el regreso de ExpOtaku al recinto ferial de A Coruña

El evento por excelencia de la cultura japonesa regresó a la ciudad, después de la anterior edición, hace menos de seis meses. Fue el recinto ferial Expocoruña el encargado de acoger a las centenas de asistentes que acudieron a una nueva edición de ExpOtaku. Compuesto por 24 expositores y 94 artesanos e ilustradores, la exposición nipona fue la gran protagonista de este sábado.



Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero Academia y One Piece fueron algunos de los disfraces más recurrentes de todos los fanáticos de la cultura manga, presentes ayer en Expocoruña. Concursos de Cosplay, cajas misteriosas o trivial otakus fueron algunas de las actividades que se realizaron en el escenario del recinto ferial.



Esta undécima edición, congregó a visitantes de diferentes partes de Galicia. Algunos son veteranos, otros, como Alex y Samuel se estrenaron en un evento cargado de ilusión.

Los disfraces fueron los protagonistas durante el evento | Javier Alborés



Diferentes propuestas



La exposición japonesa ofrece durante los dos días una infinidad de propuestas de ocio diferentes según los gustos de cada uno. Los videojuegos de anime y los juegos de mesa como Catán o Pokémon son los que más protagonismo acaparan en el evento.

No obstante, hay algunos puestos que proponen algo diferente, desde el cambio de cartas de diferentes juegos, venta de merchandising de las películas o series japonesas más famosas o puestos de comida de todo tipo.



También hay espacio para los deportes 'menos conocidos'. Es el caso del Quidditch, sí, el de Harry Potter. La Asociación de Quidditch de A Coruña estuvo presente en la exposición para “reclutar" más gente para su equipo. Así lo cuenta uno de los jugadores de Dementores de A Coruña, el equipo de quidditch de la ciudad herculina.

“Es el octavo año que venimos aquí a ExpOtaku y siempre acabamos reclutando a gente”, destacó. Fundado hace más de diez años, el “deporte no tradicional mixto”, tal y como se definen, confía en ganar el campeonato de España, que se celebrará en Sevilla y clasificarse para el campeonato europeo.